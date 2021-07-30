防疫降級 立榮航空8月1起嘉義飛澎湖天天有航班

中央疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公司，原先公告嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停航，後為因應本島與澎湖之間航運需求，立榮最新公告調整增班，8月1日起嘉義飛澎湖天天有航班，嘉義飛金門航班仍停航。

立榮航空最新公告，加開台灣往返澎湖班機，統一在28日上午9點開放訂位，依最新班表，8月1日起，嘉義飛澎湖下午4點50分起飛，澎湖飛嘉義下午3點40分起飛，每天嘉義澎湖用ＡＴＲ飛機各對飛1航班。

立榮嘉義飛澎湖開放訂位後，已有4成訂位，目前嘉義與澎湖的航運，因布袋商港客輪受限澎湖縣府防疫嚴格，海運停航，只剩下月復航的空運往返嘉義澎湖之間，復航後，航機起飛前嘉義機場仍會設置防疫快篩站。

國內航線防疫措施：搭機旅客須全程戴口罩: 從報到、飛行途中到抵達目的地。若旅客經勸導不配合者，拒絕受理搭機，依傳染病防治法通報主管機關處理，旅客須配合量測體溫: 額溫到達或超過37.5C，或無法配合者，拒絕登機。

旅客機場內須與其他人員保持1.5公尺社交距離，包括登機或等候機坪接駁車時，往澎湖旅客帶身分證及健保卡在班機起飛前90分到機場，填寫「旅客健康聲明書」，疑似症狀需執行快速篩檢。