快訊

台積電南科18a廠驚傳製程出包！部分產線停擺 供應商全被擋門外

評／日學者回顧我國選舉史 李登輝扮演什麼角色？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫降級 立榮航空8月1起嘉義飛澎湖天天有航班

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
立榮最新公告，8月1日起嘉義飛澎湖天天有航班，嘉義飛金門航班仍停航。圖／航空迷提供
立榮最新公告，8月1日起嘉義飛澎湖天天有航班，嘉義飛金門航班仍停航。圖／航空迷提供

中央疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公司，原先公告嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門仍停航，後為因應本島與澎湖之間航運需求，立榮最新公告調整增班，8月1日起嘉義飛澎湖天天有航班，嘉義飛金門航班仍停航。

立榮航空最新公告，加開台灣往返澎湖班機，統一在28日上午9點開放訂位，依最新班表，8月1日起，嘉義飛澎湖下午4點50分起飛，澎湖飛嘉義下午3點40分起飛，每天嘉義澎湖用ＡＴＲ飛機各對飛1航班。

立榮嘉義飛澎湖開放訂位後，已有4成訂位，目前嘉義與澎湖的航運，因布袋商港客輪受限澎湖縣府防疫嚴格，海運停航，只剩下月復航的空運往返嘉義澎湖之間，復航後，航機起飛前嘉義機場仍會設置防疫快篩站。

國內航線防疫措施：搭機旅客須全程戴口罩: 從報到、飛行途中到抵達目的地。若旅客經勸導不配合者，拒絕受理搭機，依傳染病防治法通報主管機關處理，旅客須配合量測體溫: 額溫到達或超過37.5C，或無法配合者，拒絕登機。

旅客機場內須與其他人員保持1.5公尺社交距離，包括登機或等候機坪接駁車時，往澎湖旅客帶身分證及健保卡在班機起飛前90分到機場，填寫「旅客健康聲明書」，疑似症狀需執行快速篩檢。

澎湖 嘉義

延伸閱讀

降雨豐曾文水庫恢復湖光山色 防疫降級觀光遊艇復航

澎湖雷雨！ 西南部注意瞬間大雨雷擊及強陣風

疫情降級瘋奧運 高市加碼時時送

讚部桃防疫「奧運級國手」 桃園煉油廠捐贈防疫物資

相關新聞

防疫降級 立榮航空8月1起嘉義飛澎湖天天有航班

中央疫情指揮中心宣布防疫27日起調降2級，嘉義機場唯一的立榮航空公司，原先公告嘉義澎湖航班8月6日復航，每周2天，飛金門...

台澎輪簽約建造 2年後開航服務

航行於台、澎間的台華輪啟航逾32年，船體老舊，澎湖鄉親爭取汰換多年終露曙光，昨在交通部長王國材見證，航港局與台航公司簽約...

軒禾、波蜜合作 有身分證芭樂汁上市

屏東縣軒禾農產品運銷合作社4年前創建產銷履歷認證檸檬原汁，今年推出產履歷認證芭樂原汁，與國內飲料大廠波蜜合作，7月推出產...

金門3+3 將普發現金、振興券

金門縣政府繼先前中低收入戶每人6千元津貼等紓困措施後，縣長楊鎮浯昨天宣布將普發縣民現金3千元紓困金，議會審議通過後即可發...

金門拚全島接種率 非金門籍學生、外籍人士明可預約打疫苗

為拼全島接種率，金門縣率先宣布自8月4日將開打縣籍18歲以上民眾，即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放，但近日接獲不少...

陳其邁施政滿意度被列後段班 高市府：九成長輩肯定防疫

遠見雜誌公布的「2021年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁上任不到一年，跟台北市長柯文哲一樣被評比為3.5顆星，六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。