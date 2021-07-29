拚全島接種率 非金門籍學生、外籍人士明可預約打疫苗

為拼全島接種率，金門縣率先宣布自8月4日將開打縣籍18歲以上民眾，即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放，但近日接獲不少民眾詢問有關「非金門籍學生、外籍人士預約施打」問題，縣府特別說明，各項將從明日起開放預約，無健保卡者，需自付相關診察費用。

金門縣長楊鎮浯表示，在考量人數與疫苗存量後，此波同時開放的還包含陸生、外籍看護、移工等實際居住在金門的外籍人士，他們的健康有進一步保護，對金門鄉親也多一層保障。

在金門就讀的學生(憑學生證、入學證明)，請憑証於7月30日起至合約院所預約，8月4日開打。持有居留證之大陸及外籍人士(居留地址為金門)，請於7月30日起至合約院所預約，8月4日開打。

持有有效證件之探親、依親之大陸及外籍人士(受探或依親對象居住地為金門)、有國籍無戶籍之國民者，縣府將先請相關單位造冊後，另通知施打時間。

外籍移工居留地址在金門者(有居留證且依勞動部資料工作地點在金門)，縣府將先請相關單位造冊後，於7月30日起預約，8月4日起開打。其中金門大橋移工，因人數較多，將由衛生局安排專案處理。

外籍移工在金門工作者(有居留證但依勞動部資料的工作地點非在金門)，請先填寫GOOGLE表單(網址: https://ppt.cc/friLSx)，經縣府查核屬實後通知，再去預約。表單填寫日期自7月30日至8月1日止。

衛生局李錫鑫局長表示，請符合資格者，請依時間至10合約院所預約，包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所及禾心診所，每家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話。縣府也會派工讀生進駐院所，協助鄉親預約作業。