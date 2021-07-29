快訊

評／我們曾以「台灣」參加奧運？中華台北正名的可能性

數學甲難題解析／近三年最簡單！補教估頂標增10分 2題非選解答看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚全島接種率 非金門籍學生、外籍人士明可預約打疫苗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門的疫苗施打，資格近日又放寬，將開放陸生、外籍看護、移工等實際居住在金門的外籍人士等，也可施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影
金門的疫苗施打，資格近日又放寬，將開放陸生、外籍看護、移工等實際居住在金門的外籍人士等，也可施打疫苗。記者蔡家蓁／攝影

為拼全島接種率，金門縣率先宣布自8月4日將開打縣籍18歲以上民眾，即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放，但近日接獲不少民眾詢問有關「非金門籍學生、外籍人士預約施打」問題，縣府特別說明，各項將從明日起開放預約，無健保卡者，需自付相關診察費用。

金門縣長楊鎮浯表示，在考量人數與疫苗存量後，此波同時開放的還包含陸生、外籍看護、移工等實際居住在金門的外籍人士，他們的健康有進一步保護，對金門鄉親也多一層保障。

在金門就讀的學生(憑學生證、入學證明)，請憑証於7月30日起至合約院所預約，8月4日開打。持有居留證之大陸及外籍人士(居留地址為金門)，請於7月30日起至合約院所預約，8月4日開打。

持有有效證件之探親、依親之大陸及外籍人士(受探或依親對象居住地為金門)、有國籍無戶籍之國民者，縣府將先請相關單位造冊後，另通知施打時間。

外籍移工居留地址在金門者(有居留證且依勞動部資料工作地點在金門)，縣府將先請相關單位造冊後，於7月30日起預約，8月4日起開打。其中金門大橋移工，因人數較多，將由衛生局安排專案處理。

外籍移工在金門工作者(有居留證但依勞動部資料的工作地點非在金門)，請先填寫GOOGLE表單(網址: https://ppt.cc/friLSx)，經縣府查核屬實後通知，再去預約。表單填寫日期自7月30日至8月1日止。

衛生局李錫鑫局長表示，請符合資格者，請依時間至10合約院所預約，包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所及禾心診所，每家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話。縣府也會派工讀生進駐院所，協助鄉親預約作業。

衛生局表示，非縣籍民眾請不用擔心，中央於7月13日已開放18歲(含)以上民眾可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」意願登記，請在收到簡訊通知後，選擇金門的合約院所去施打。

為拼全島接種率，金門縣長楊鎮浯表示，8月4日將開打縣籍18歲以上民眾，即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放。記者蔡家蓁／攝影
為拼全島接種率，金門縣長楊鎮浯表示，8月4日將開打縣籍18歲以上民眾，即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 衛生局 移工

延伸閱讀

不只三重聯醫免預約打疫苗 議員爆：板橋中英醫院也有

影／李洋挺進東奧4強 金門縣府將加碼贈百萬獎金

領先全國！在金門的陸籍生8/4開打疫苗

金門藍色公路解說員訓練搶手 第二梯次開放報名

相關新聞

拚全島接種率 非金門籍學生、外籍人士明可預約打疫苗

為拼全島接種率，金門縣率先宣布自8月4日將開打縣籍18歲以上民眾，即金門縣新冠疫苗接種對象各年齡層全開放，但近日接獲不少...

陳其邁施政滿意度被列後段班 高市府：九成長輩肯定防疫

遠見雜誌公布的「2021年縣市長施政滿意度調查」，高雄市長陳其邁上任不到一年，跟台北市長柯文哲一樣被評比為3.5顆星，六...

不堪連日風雨 高雄楠梓一棵316年老榕樹枝幹倒塌

受西南風及午後雷陣雨影響，高雄市從昨晚多區陸續有大雷雨發生，楠梓區藍昌路43號對面一棵316年的百年老榕樹不堪風雨，附近...

航行高雄與澎湖 新台澎輪今簽約建造預訂112年8月啟航

航行於台、澎間的台華輪啟航逾32年，船體老舊，澎湖鄉親爭取汰換多年終露曙光，今午在交通部長王國材見證下，航港局與台航...

若疫情復燃 高雄國慶焰火恐採網路直播

全國降為二級警戒後，各縣市也為後疫情時代做準備。高雄市民進黨議員今天質詢時提問，今年國慶焰火和明年台灣燈會都將在高雄舉行...

連3年獲五星首長 潘孟安：一直憨憨做、實實做、惦惦做

《遠見雜誌》今天公布2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲五顆星，第三度蟬聯五星首長，施政分數78.4分，繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。