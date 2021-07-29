高雄長者第2劑免預約 陳其邁：行政作業通知分流

高雄市疫苗覆蓋率達32%，在高齡長輩第2劑施打上，市長陳其邁指示，沿用發通知書、專車接送，疫苗種類分流規劃，「第一次怎麼打，第二次就怎麼打」，從行政作業解決。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫應變會議，陳其邁會後主持防疫會議時指出，高雄市疫苗覆蓋率已經32%，明天起至8月6日將設置共1142個醫療接種站次及37個社區接種站次，提醒收到簡訊按時間施打。

針對高雄針對65歲以上長者疫苗第2劑，可免預約等候發送通知，至於在打莫德納或AZ疫苗的分流動線規劃，陳其邁強調，「傷腦筋的問題由市府來就好」，第2劑疫苗施打會根據第一次打的疫苗，發放不同通知，在行政作業上解決，「第一次怎麼打，第二次就怎麼打」。

陳其邁表示，若子女在外地工作，也不用太擔心，高雄會有專車接送等必要服務，要居家接種也有，若行動不便，第一次接種申請過，第二次會比照辦理，原則上希望年紀較大的長輩達到更高覆蓋率，降低疾病嚴重程度，甚至是不必要風險。

陳其邁上午在高雄市議會進行市政總質詢後受訪表示，長者施打第2劑疫苗，會沿用原來的通知單發放、專車接送方式處理，並根據之前經驗再改善調整，行動不便的長者也有到宅施打服務，讓長者打得舒服，第2劑也能打好打滿。