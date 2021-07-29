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陳其邁施政滿意度被列後段班 高市府：九成長輩肯定防疫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁的首長施政滿意度在六都排名後段班，高雄市府表示，防疫表現的滿意度高達九成。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁的首長施政滿意度在六都排名後段班，高雄市府表示，防疫表現的滿意度高達九成。圖／高市府提供

遠見雜誌公布的「2021年縣市長施政滿意度調查」，高雄市陳其邁上任不到一年，跟台北市長柯文哲一樣被評比為3.5顆星，六都中墊底。高雄市府表示，市長陳其邁領導的防疫團隊深獲市民好評與肯定，雖然民調是在本土疫情爆發前進行，會用最謙卑且開放態度來面對每一個民調數據，防疫工作仍是眼前最重要挑戰。

遠見雜誌公布縣市首長施政滿意度調查結果顯示，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦獲得5顆星，因防疫受到肯定的高雄市長陳其邁僅獲得3.5顆星。

對此結果，高雄市政府表示，縣市長施政滿意度調查的進行時間是2021年3月至4月，5月中旬本土疫情爆發以來，市府以「精準疫調」來匡列及隔離，加強清消解除社區傳播危機，另推動「高雄好家載」防疫互助平台，協助商家與計程車業者轉型，化危機成轉機。

高市府強調，根據近日媒體及研究機構民調顯示，高雄市民對於市長陳其邁及市府團隊的防疫表現滿意度很高，高達九成多高齡長輩認同疫苗接種服務，年輕族群則對強調互助經濟的高雄好家載有不錯評價。

市府說，民調是施政的參考依據，除防疫工作外，市政不停歇，讓高雄的未來走上正確方向。

高雄市 民調 陳其邁

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