高市警脫口罩抽菸 陳其邁：行政裁處也依法裁罰

高市三民二分局一名嚴姓警員，昨天值勤行經一處廟埕休息，卻拿下口罩抽菸，被民眾檢舉投訴；市長陳其邁今天表示，執法第一線人員應更熟知法律，會給予行政裁處及依法裁罰。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒降為2級，但戶外仍須戴口罩，對於有員警做出不良示範，陳其邁今天在防疫會議後表示，防疫第一線執法人員，必須比其他人更熟知法律，嚴員的行為，除了給予行政裁處，也會依法裁罰。

三民二分局表示，昨天晚上8時24分，50歲的嚴姓員警在處理民眾與店家糾紛後，騎警用機車至三民區福德宮，停留約30分鐘，坐在廟前座椅休息時，竟脫下口罩抽菸，經民眾檢舉投訴媒體。

警方查證確有其事，已由嚴員隸屬的陽明派出所，開立違反傳染病防治法案件舉發單，移市府衛生局裁罰。

三民二分局長黃文哲說，除依法告發裁罰，嚴員勤務中怠勤30分鐘且發生此事，已影響警譽，將記過一次，並調整服務單位；對於員警發生違反防疫規定，他深切檢討，將全面加強法紀教育，避免再次發生類似情形。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康