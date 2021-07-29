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不堪連日風雨 高雄楠梓一棵316年老榕樹枝幹倒塌
受西南風及午後雷陣雨影響，高雄市從昨晚多區陸續有大雷雨發生，楠梓區藍昌路43號對面一棵316年的百年老榕樹不堪風雨，附近鄰居今天中午發現老榕樹恐有倒塌危險請員警到場警戒，但老榕樹一半枝幹還是在下午1點10分無法負荷重量斷裂倒塌，幸主枝幹還在，目前養工處已派員到場排除。
楠梓警分局今天下午12點40分獲報，藍昌街一棵百年老榕樹枝幹發出聲音，因今年3月初老榕樹的枝葉就有塌陷紀錄，擔心用路人經過造成危險，請警方到場協助，員警在現場先拉起封鎖線，並進行交通指揮提醒經過民眾注意，但老榕樹部分枝幹還是在下午1點10分左右出現斷裂、倒塌。
幸好老榕樹倒塌當時沒有人員受傷，警方已通知養工處到場排除，並持續進行交通疏導，目前養工處人員已到場，陸續將斷裂枝幹裁切、清除。
據現場現場碑誌記錄，該榕樹年齡已有316年，為日本先民所栽種，堪稱是國寶級的榕樹，並以已被高雄市列管為特定紀念樹木，疑因多日降雨加上枝葉茂密，不堪風雨才發生部分枝幹倒塌情況，在地居民發現從小陪伴的老榕樹枝幹倒塌覺得不捨，此狀況也引起管理單位重視。
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