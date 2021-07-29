航行高雄與澎湖 新台澎輪今簽約建造預訂112年8月啟航
航行高雄與澎湖馬公之間的台華輪，啟航逾32年，澎湖鄉親爭取汰換多年，終露曙光，今午在交通部長王國材見證下，由航港局與台航公司簽約建造台澎輪，預計112年8月完工，屆時搭配澎湖港埠等建設，可望將澎湖打造成全新的跳島郵輪觀光示範島。
簽約儀式以台日連線方式進行並直播放送，在交通部長王國材、澎湖縣長賴峰偉及高雄市副祕書長郭添貴等人見證下，由航港局長葉協隆與台航司董事長劉文慶代表簽約。
新台澎輪長120公尺，寬21公尺，馬力不低於22節，可載600名旅客、臥鋪300個，84輛小客車、10只冷凍貨櫃，性能優於台華輪，未來船內各娛樂設施也將搭配美學設計，除滿足人貨運輸外，也發展跳島旅遊體驗。
台航總經理仇忠林表示，原本航行於台澎間竹台華輪，在民國78年省營時代下水，原訂服役16年，早就該功成身退，卻航行至今逾32年，除第一年賺錢外，以後都虧錢，損失至少10億，但本於服務離島交通的目的，台航均承擔。
新規畫的台澎輪由台航取得20年長約，委由造船經驗豐富的日本內海造船公司建造，船內規畫餐廳、親子室遊戲間，主甲板增加商務及經濟座位席，汽車甲板可容4部大巴，10個20尺貨櫃，20個冷鍊插座，鮮貨可直接運送，另有WIFI及無障礙空間設計。
日本船廠代表也透過視訊，表達榮幸參與這次造船專案，強調兩年內如期如質完成台澎輪建造。航港局長葉協隆說，這是見證台澎交通發展重要一刻，台澎輪有3大特色，包括規格完全依造台、澎航線特性規畫，滿足人車貨及觀光發展，其次，這般船由政府委託，民間建造，未來20年內每年會提供300航次服務，疫後國內觀光復甦，也保留台航包船彈性，盼減少政府支出，同時增加營收，並促進海上發展。
台航董事長劉文慶指台航這次能取得20年經營權，將全力以赴，照顧澎湖離島居民的通行便利。澎湖縣長賴峰偉表禦，台航是旅運合作的好夥判，縣府盼望台澎輪多年，盼兩年後，一定要下水營運。
交通部長王國材表示，新台澎投入後，往來高雄、馬公間的客貨運輸盼能提升，也對觀光效益充滿期待，交通部港務公司並將推動馬公港一號碼頭延長案，以利國際郵輪能從5萬噸增加停泊到7.5萬噸，將來直接停泊入港，不必接駁，此外也將推動澎湖歷史建築群轉型，預計今年底啟動招商，將來與篤行文化園區，新莒光特區景點串連。此外，也將補助建造澎縣島際間的交通船，「白沙之星」即預計明年交船，其他港埠建設也持續進行「只能提前不能延後」。
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