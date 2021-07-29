疫情趨緩 高市市民集團婚禮可望下半年復辦

國內COVID-19疫情趨緩，許多集團婚禮開始準備復辦，高雄市政府舉辦的市民集團婚禮，預計下半年擇日復辦，另客家集團婚禮將於11月如期舉辦，各約有60對、30對新人參加。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多婚禮被迫取消或延期，但隨著疫情警戒從3級降至2級，在疫情趨緩下，高市府今年2場集團婚禮可望於年底進行。

民政局舉辦多年的市民集團婚禮，今年初展開報名，原預計在6月舉辦，但5月爆發疫情，只好擱置延期。民政局表示，已有60對新人報名，將在下半年擇日舉行，但目前日期未定，預計農曆7月後，再挑選好日子及合適假日舉行。

客委會舉辦的客家集團婚禮，則將如期於11月20日舉行，不過報名原訂8月2日截止，受疫情警戒影響，為讓更多新人來得及報名，將延至8月9日截止。

客委會表示，客家集團婚禮今年將在三民區的新客家文化園區內舉辦，以往每年平均約有50對新人參加，但為了防疫，今年僅供30對新人參加，已快報名額滿。

另民政局及客委會均表示，舉辦集團婚體也會遵守防疫規定，若屆時仍規定戶外要戴口罩，就必須遵守，換句話說，可能首度出現新人集體戴口罩結婚景況。