快訊

北市公布餐飲內用解封條件 柯文哲：最快下周二開放

東奧桌球／7局史詩大戰...林昀儒惜敗世界球王樊振東 明晚為台灣爭銅牌

澎湖縣民急需使用 華信航空8月起提供保留機位

中央社 / 澎湖縣29日電

澎湖縣政府今天指出，澎湖離島居民若有急事要往返台澎間時，搭機常一票難求，縣政府與華信航空合作，8月起台北、高雄2航線，每天來回航線共保留24個機位，供離島民眾急需使用。

澎湖縣政府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各航空航線復飛，目前台澎各航線每日飛行至少有17航班，但仍常出現一票難求情況。

縣政府指出，為解決澎湖縣民應急或緊急醫療搭機需求，以去年包訂機位模式，與華信航空合作，將自8月1日起至9月30日期間，以台北、高雄航線為主，每天中午、下午熱門時段2航班，每航班保留3個機位，來回航線共計24個座位。

縣政府表示，保留機位以澎湖縣籍居民為主，以奔喪、就醫及探病者為優先，可透過機位需求服務窗口0800880180及1999專線受理登記，縣政府會在航班時間前60分鐘，提供名單供華信航空安排機位；若無登記，3個保留機位將由航空公司銷售，縣府無需再負擔機位費用。

縣政府指出，澎湖縣民若已購買其它時段機票，不適用保留機位航班，須重新購票。

航線 澎湖 華信航空

延伸閱讀

澎湖囝仔第三輪驚奇 阿嬤是劉志宏人生的MVP

澎湖大關口佛祖愛心 捐贈離島型救護車

綠委楊曜喊話中央快配給澎湖疫苗：沒到貨 放棄連任

防疫降境管嚴格 布袋澎湖藍色公路仍停航 客輪業叫苦

相關新聞

高雄長輩預約陷瓶頸 陳其邁允第二劑發通知書專車接送

高雄市藍綠議員今天持續關注長輩第二劑施打模式。市長陳其邁今天在議會答詢時宣布，針對65歲以上長輩，會延續接種第一劑方式，...

若疫情復燃 高雄國慶焰火恐採網路直播

全國降為二級警戒後，各縣市也為後疫情時代做準備。高雄市民進黨議員今天質詢時提問，今年國慶焰火和明年台灣燈會都將在高雄舉行...

連3年獲五星首長 潘孟安：一直憨憨做、實實做、惦惦做

《遠見雜誌》今天公布2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲五顆星，第三度蟬聯五星首長，施政分數78.4分，繼...

高雄餐廳內用成本比別人高 業者：維持外賣省事

全國警戒降級，高雄市開放餐飲內用，但必須使用ㄇ字型三面隔板，許多餐廳、小吃店維持外帶不內用，餐飲業者抱怨未受惠。高市議員...

人事大搬風！金門副縣長黃怡凱與金酒董座兩人職位互調

金門人事大搬風！金門縣府今天中午表示，縣府副縣長一職將由原金酒董事長李增財出任，現任副縣長黃怡凱「另有任用」，但據可靠消...

高史博「海內外人權救援特展」 敘說幕後救援人物故事

高雄市立歷史博物館與國家人權博物館首度合作，今天起推出《釋放臺灣政治犯－海內外人權救援展》，透過許多歷史照片及物件，帶領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。