澎湖縣民急需使用 華信航空8月起提供保留機位

澎湖縣政府今天指出，澎湖離島居民若有急事要往返台澎間時，搭機常一票難求，縣政府與華信航空合作，8月起台北、高雄2航線，每天來回航線共保留24個機位，供離島民眾急需使用。

澎湖縣政府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各航空航線復飛，目前台澎各航線每日飛行至少有17航班，但仍常出現一票難求情況。

縣政府指出，為解決澎湖縣民應急或緊急醫療搭機需求，以去年包訂機位模式，與華信航空合作，將自8月1日起至9月30日期間，以台北、高雄航線為主，每天中午、下午熱門時段2航班，每航班保留3個機位，來回航線共計24個座位。

縣政府表示，保留機位以澎湖縣籍居民為主，以奔喪、就醫及探病者為優先，可透過機位需求服務窗口0800880180及1999專線受理登記，縣政府會在航班時間前60分鐘，提供名單供華信航空安排機位；若無登記，3個保留機位將由航空公司銷售，縣府無需再負擔機位費用。

縣政府指出，澎湖縣民若已購買其它時段機票，不適用保留機位航班，須重新購票。