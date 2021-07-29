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連3年獲五星首長 潘孟安：一直憨憨做、實實做、惦惦做

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
《遠見雜誌》今天公布2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲五顆星，第三度蟬聯五星首長，潘孟安感謝又感動，強調自己一路受鄉親力挺，榮耀與全體縣民共享。圖／屏東縣府提供
《遠見雜誌》今天公布2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安再度獲五顆星，第三度蟬聯五星首長，潘孟安感謝又感動，強調自己一路受鄉親力挺，榮耀與全體縣民共享。圖／屏東縣府提供

《遠見雜誌》今天公布2021縣市長施政滿意度調查，屏東縣潘孟安再度獲五顆星，第三度蟬聯五星首長，施政分數78.4分，繼去年之後，再度成為全國22縣市第一名，蟬連冠軍；潘孟安感謝又感動，強調自己一路受鄉親力挺，榮耀與全體縣民共享。

遠見雜誌調查指出，潘孟安不但再度摘下五星，縣市長施政滿意度部分，全國僅兩位縣長市長超過八成，其中潘孟安獲得80.4%，是六都之外最高的縣市長；不滿意度則是7.5%，是六都之外最低的縣市長。

縣市政府八大面向（教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業）中，屏東在觀光休閒部分獲得84.1%滿意度，道路與交通滿意度74.0%，雙雙都是全國最高；八大面向滿意度屏東縣在22縣市中排名第4。

屏東縣府指出，屏東縣2019台灣燈會後逐漸被看見，屏東的建設、美學翻轉各界印象，包括被喻為「最美的森林圖書館」屏東縣立圖書館總館、全台最美的水岸工業遺構公園縣民公園、復興公園變身為會呼吸的生態水域公園，及勝利星村、可可園區、咖啡園區、共融公園遊戲場等，都深受大眾喜愛，多項建設、設計、影片更在國際獲獎不斷，屏東出色的方案構思和創意，也受到國際認可。

「我們一直憨憨做、實實做、惦惦做」，潘孟安說，屏東雖在國境之南，資源不如都會區，但「與其臨淵羡魚，不如退而結網」，不與他人比較，只求一年比一年進步，這份調查是屏東的成績單，檢視努力成果，感謝肯定，更感謝縣民鄉親支持，儘管縣長任期剩下不到二年，但他會堅持到最後一刻。

《遠見》自1995年連續27年執行「縣市長施政滿意度調查」，每年都是6月公布調查結果，今年在3月2日至4月16日進行調查，5月中疫情急升溫，全台進入三級警戒，《遠見》延後至疫情稍緩才揭示成績。

屏東縣 潘孟安 圖書館

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