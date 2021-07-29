若疫情復燃 高雄國慶焰火恐採網路直播

全國降為二級警戒後，各縣市也為後疫情時代做準備。高雄市民進黨議員今天質詢時提問，今年國慶焰火和明年台灣燈會都將在高雄舉行，若屆時不幸疫情復燃，高雄市政府是否可能喊卡或有無備案？市長陳其邁說，若疫情升級，國慶焰火最壞劇本是採網路直播，燈會則可能延後舉辦。

民進黨團總召鄭光峰在市議會質詢時說，今年國慶焰火和明年台灣燈會等大型活動都在高雄舉行，大家都引頸期盼能帶動被疫情重創的餐飲、觀光業，但也希望市府有周延的配套措施，別讓這些精采活動只是曇花一現。

副市長史哲表示，後疫情時代要學習跟疫情共存，並思考如何在兼顧防疫下振興經濟，目前中央並未停止籌備國慶焰火，市府也正研議如何在防疫規格下辦活動，將強化人流控管、活動時間扁平化及運用智慧城市實施實名制等，全力朝「防疫燈會、振興燈會」方向辦理。

民進黨議員黃文益再追問，台灣燈會在什麼情況下可能喊停？陳其邁說，國慶焰火在最壞的情況下，還能用直播方式舉行，但燈會形態不同，人潮容易聚集，如果未來疫情升級，燈會可能延後或改用其他方式舉行，同時會參考這次東京奧運防疫經驗，隨時根據疫情狀況調整。