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高雄餐廳內用成本比別人高 業者：維持外賣省事
全國警戒降級，高雄市開放餐飲內用，但必須使用ㄇ字型三面隔板，許多餐廳、小吃店維持外帶不內用，餐飲業者抱怨未受惠。高市議員童燕珍也表示，設置隔板的成本比其他縣市高，內用人數又少，業者為省麻煩維持外帶制度，防疫改變生活，擔心以後沒人要上館子吃飯。
高雄市議會進入總質詢議程，議員童燕珍今天指出，餐飲業者反映，二級解封標準複雜又混亂，購買隔板需要成本、可內用人數又少，員工在外賣、內用兩邊忙會造成品質下降，沒有實質受益。
童燕珍說，疫情改變生活，若以後大家都不再上餐廳，小吃、餐飲店全賣便當，這不是好現象，擔心疫情遙遙無期，小吃店一定要設隔板嗎？另方面，開放水域卻又不開放游泳池，支持市府逐步開放，但也要適度檢討。
陳其邁回應，吃飯一定會拿下口罩，餐廳若設隔板可以阻隔飛沫傳播，只要有隔板都好，「紙板也可以」，可以理解餐飲業困難辛苦，為群體防疫才有此決定，不希望解封造成一窩蜂，有些縣市覺得高雄市這樣做不錯。
劉姓業者抱怨說，店內原本已經製作好單片隔板，每片成本約6、700元，不料降級後高雄市府的規定比外縣市嚴格，三面隔板要價1800元，而且市面還缺貨，店內成本達5萬元，防疫成本很高，降級沒實質效益。
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