人事大搬風！金門副縣長黃怡凱與金酒董座兩人職位互調

金門人事大搬風！金門縣府今天中午表示，縣府副縣長一職將由原金酒董事長李增財出任，現任副縣長黃怡凱「另有任用」，但據可靠消息指稱，黃怡凱將出任金酒董事長，兩人職位對調，另外，金門縣文化園區管理所所長由現年31歲郭怡汝出任，教育處處長羅德水因個人生涯規劃請辭，將由教育處副處長黃雅芬代理，相關人事命令於8月1日生效。

金門縣政府人事室指出， 新任縣府副縣長由李增財出任，李增財現年69歲，銘傳大學管理科學研究所碩士畢業，曾任金門縣陶瓷廠技士、技正、課長、副廠長、福建省金門縣自來水廠廠長、福建省金門縣金門酒廠廠長、金門縣政府民政局局長、建設局局長、觀光處處長、參議、金門縣議會秘書長、金酒公司董事長等職務。

金門縣文化園區管理所所長由郭怡汝出任。郭怡汝所長現年31歲，英國萊斯特大學博物館學研究所碩士畢業，曾任臺南市文化資產管理處辦事員、金門縣文化園區管理所課員等職務。

金門縣烈嶼鄉卓環國民小學校長由楊杰頤出任。楊杰頤現年37歲，國立金門技術學院島嶼休閒資源發展系碩士畢業，曾任金門縣烈嶼鄉卓環國民小學教師等職務。

原任縣府副縣長黃怡凱「另有任用」；原任教育處處長羅德水因個人生涯規劃請辭，由教育處副處長黃雅芬代理；原任縣文化園區管理所所長盧根陣調任港務處副處長。

對於這波人事布局，各界都頗感意外，尤其李增財將轉任副縣長一職，更被視為是楊鎮浯為明年的縣長連任佈局，另外，黃怡凱到底何去何從？縣府僅說「另有任用」，但有消息人士指稱，近期金酒公司將召開董監事會議，屆時應該就會確定由黃怡凱出任董事長。