人事大搬風！金門副縣長黃怡凱與金酒董座兩人職位互調
金門人事大搬風！金門縣府今天中午表示，縣府副縣長一職將由原金酒董事長李增財出任，現任副縣長黃怡凱「另有任用」，但據可靠消息指稱，黃怡凱將出任金酒董事長，兩人職位對調，另外，金門縣文化園區管理所所長由現年31歲郭怡汝出任，教育處處長羅德水因個人生涯規劃請辭，將由教育處副處長黃雅芬代理，相關人事命令於8月1日生效。
金門縣政府人事室指出， 新任縣府副縣長由李增財出任，李增財現年69歲，銘傳大學管理科學研究所碩士畢業，曾任金門縣陶瓷廠技士、技正、課長、副廠長、福建省金門縣自來水廠廠長、福建省金門縣金門酒廠廠長、金門縣政府民政局局長、建設局局長、觀光處處長、參議、金門縣議會秘書長、金酒公司董事長等職務。
金門縣文化園區管理所所長由郭怡汝出任。郭怡汝所長現年31歲，英國萊斯特大學博物館學研究所碩士畢業，曾任臺南市文化資產管理處辦事員、金門縣文化園區管理所課員等職務。
金門縣烈嶼鄉卓環國民小學校長由楊杰頤出任。楊杰頤現年37歲，國立金門技術學院島嶼休閒資源發展系碩士畢業，曾任金門縣烈嶼鄉卓環國民小學教師等職務。
原任縣府副縣長黃怡凱「另有任用」；原任教育處處長羅德水因個人生涯規劃請辭，由教育處副處長黃雅芬代理；原任縣文化園區管理所所長盧根陣調任港務處副處長。
對於這波人事布局，各界都頗感意外，尤其李增財將轉任副縣長一職，更被視為是楊鎮浯為明年的縣長連任佈局，另外，黃怡凱到底何去何從？縣府僅說「另有任用」，但有消息人士指稱，近期金酒公司將召開董監事會議，屆時應該就會確定由黃怡凱出任董事長。
相關人事將於8月1日上午9時假縣府一樓多媒體簡報室舉行所屬機關學校原新任首長佈達交接典禮，新任主官共計3位，為因應疫情，依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，室內集會上限50人，此次佈達交接典禮不開放觀禮。
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