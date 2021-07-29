高史博「海內外人權救援特展」 敘說幕後救援人物故事

高雄市立歷史博物館與國家人權博物館首度合作，今天起推出《釋放臺灣政治犯－海內外人權救援展》，透過許多歷史照片及物件，帶領民眾了解台灣從威權邁向民主的道路上，為堅持人權精神而無私奉獻的幕後救援人物與故事。

1947年台灣發生228事件，1949年開始實施戒嚴令，進入白色恐怖的威權統治時期。50年代島內一片噤聲，無人敢聲援政治受難者或關心他們的家屬；但在60年代後，卻開始出現來自海外的聲援與倡議力量，此後海外台灣人或國際關切人權的個人與組織，相繼投入臺灣政治犯救援工作，這股力量間接推動台灣走向民主化之路。

《釋放台灣政治犯－海內外人權救援展》聚焦在臺灣1960至1992年海內外人權救援歷史，回顧期間政治救援歷程及案件，也介紹海內外重要的救援者及組織。展中透過高雄事件當時警察穿著的鎮暴衣，以及張美貞於現場撥打電話至紐約「台灣之音」的報導原音，重現高雄事件當時警民對峙、劍拔弩張的緊張氛圍。

高史博館長王御風表示，這次展覽為高史博與國家人權博物館首次合作，以展覽向所有曾投入台灣政治犯救援的個人及團體致敬，也期盼台灣人民都能從歷史中學習感恩，接下傳遞人權精神的火炬，照亮其他國家追尋民主的漫長道路。