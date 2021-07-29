高史博「海內外人權救援特展」 敘說幕後救援人物故事
高雄市立歷史博物館與國家人權博物館首度合作，今天起推出《釋放臺灣政治犯－海內外人權救援展》，透過許多歷史照片及物件，帶領民眾了解台灣從威權邁向民主的道路上，為堅持人權精神而無私奉獻的幕後救援人物與故事。
1947年台灣發生228事件，1949年開始實施戒嚴令，進入白色恐怖的威權統治時期。50年代島內一片噤聲，無人敢聲援政治受難者或關心他們的家屬；但在60年代後，卻開始出現來自海外的聲援與倡議力量，此後海外台灣人或國際關切人權的個人與組織，相繼投入臺灣政治犯救援工作，這股力量間接推動台灣走向民主化之路。
《釋放台灣政治犯－海內外人權救援展》聚焦在臺灣1960至1992年海內外人權救援歷史，回顧期間政治救援歷程及案件，也介紹海內外重要的救援者及組織。展中透過高雄事件當時警察穿著的鎮暴衣，以及張美貞於現場撥打電話至紐約「台灣之音」的報導原音，重現高雄事件當時警民對峙、劍拔弩張的緊張氛圍。
高史博館長王御風表示，這次展覽為高史博與國家人權博物館首次合作，以展覽向所有曾投入台灣政治犯救援的個人及團體致敬，也期盼台灣人民都能從歷史中學習感恩，接下傳遞人權精神的火炬，照亮其他國家追尋民主的漫長道路。
展覽中以各單元來推進台灣政治犯海內外救援的歷程，包括《絕地生機》、《八方來援》、《援力大爆發》、《在地援力茁壯》、《援力跨國隊》，述說1960年代開始出現零星救援行動、到1970年代國際救援網絡逐漸成形、再到美麗島事件的救援高峰，以及後美麗島時代國際壓力與國內改革聲浪促使台灣邁向民主的過程。《援力跨國隊》則是介紹重要的海內外救援團體及人權工作者。展覽中也有許多珍貴原件，如《自由中國》及《臺灣政論》等重要刊物、美麗島時代的三色彩帶、艾琳達與施明德的結婚禮服、三宅清子手繪贈予梅心怡的手繪圖等原件，背後都有許多動人的故事。展期到2022年2月20日。
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