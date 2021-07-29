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高雄長者打第2劑疫苗 沿用發通知書、專車接送

中央社 / 高雄29日電

高市議會國民黨團今天召開記者會指出，長者施打第2劑疫苗要上網登記，造成困擾，盼回復施打第1劑通知方式。市長陳其邁表示，會沿用施打第1劑發放通知單及專車接送等方式。

高市議會國民黨團議員童燕珍、陳美雅等人上午召開「防疫不要亂、振興要有感」記者會，童燕珍說，最近接到很多里長投訴，指施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2劑疫苗要民眾自己上網登記，造成民眾和里長很大困擾。

童燕珍說，高市施打第1劑疫苗時，採用逐戶發放通知單方式，清楚告訴民眾施打地點和時間，很有秩序；但第2劑施打卻要民眾自行上網登記，很多年長者根本不會上網，都跑去找里長幫忙，讓里長紛紛來陳情，盼恢復第1劑通知方式。

此外，高市議會國民黨團昨天也連署提案，要求陳其邁向中央爭取普發新台幣1萬元現金振興經濟。童燕珍說，3倍券、5倍券不能解決百姓燃眉之急，很多民眾申請紓困金也遇到很多阻礙，希望陳其邁能幫忙爭取直接現金普發。

陳美雅說，過去發放振興券，要多花印刷耗材、加工包裝、人力等許多額外成本，且還要民眾自掏腰包先拿現金出來買券，實在很奇怪，她要替很多基層民眾發聲，發現金最實在。

陳其邁在市政總質詢後受訪表示，長者施打第2劑疫苗，會沿用原來的通知單發放、專車接送方式處理，並根據之前經驗再改善調整，行動不便的長者也有到宅施打服務，讓長者打得舒服，第2劑也能打好打滿。

對於爭取普發現金1萬元，陳其邁說，在紓困的部分，「加快、加大、加碼」是最重要的原則，高市府會依據中央的紓困方案再研擬加碼，另也會針對一些產業救急救窮，推因地制宜措施。

陳其邁 疫苗 國民黨

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