屏東疫苗預約偏低 教育處調查家長施打疫苗意願挨批

屏東縣中壯年疫苗預約率偏低，縣長潘孟安在日前在議會施政報告中呼籲學校老師協助家長們預約施打疫苗，未料屏東縣府教育處近期設計調查表單，請學校教師調查學生家長施打疫苗情況，包括全家有多少人符合疫苗施打資格，施打哪一類型疫苗等，屏東縣議員陳揚說，他接到校長們反映，認為該表單設計很不妥，疫苗施打涉及個人隱私，還要調查打一類型疫苗，教育處的做法跟縣長呼籲根本背道而馳。

屏東縣府教育處表示，不需要填什麼表單，透過督學詢問校長，請校長將訊息傳達給老師，請老師鼓勵家長們能踴躍施打疫苗，也有將縣長拍攝如何預約施打疫苗的影片傳給各校，若有家長們不會預約的，老師可以從旁協助關心。

陳揚說，教育處設計表單，要學校調查，全校學生家戶符合施打資格18歲以上應施打人數、已經施打人數，施打AZ、莫德納人數，與已上網到公費疫苗預約平台系統施打預約人數，「這些資料等於全家人都要被調查，連施打哪些疫苗種類都要調查」。

陳揚說，縣長施政報告意思是請學校用關心方式了解情況，但教育處執行的表單，卻跟縣長美意背道而馳，執行面變了調。