議員促增奧運高雄子弟獎金 陳其邁：會研議

東京奧運賽事如火如荼進行，高雄市籍選手表現可圈可點，市議員黃文益建議將「奧運績優獎助金」金牌提高為新台幣150萬元。高雄市長陳其邁說，會與選手職涯照顧一併研議。

高市議會上午市政總質詢，市議員鄭光峰、黃文益、李喬如、林智鴻、張漢忠等人聯合質詢，手持「向東奧台灣選手致敬」標語，關切選手權益及獎金等議題。

黃文益秀出高市選手照片，測驗陳其邁是否認得，包括羽球戴資穎、桌球莊智淵、射擊吳佳穎、舉重高展鴻、舉重江念欣、田徑黃士峰6名選手，陳其邁都能喊出名字。

黃文益表示，市府要思考能給予選手什麼支持，讓他們願意幫高雄發光發熱，現行高雄市選手參加國際競賽績優獎助金，以奧運來講，金牌72萬元、銀牌42萬元、銅牌30萬元，市府可調整為150萬元、80萬元、60萬元，加倍給予獎勵。

陳其邁表示，會從多元管道給予選手未來生涯更多照顧，獎金是其中一項，他同意可以調整，鼓勵設籍高雄選手，會再研究適用時間和規定等。

黃文益也建議遴聘優秀選手擔任高市「體育大使」，提升運動風氣。陳其邁允諾照建議執行，他說，選手在運動場上表現不僅是得獎，過程展現的精神更讓人敬佩，如莊智淵在桌球賽場奮戰精神令人感動，正是城市精神及形象展現。