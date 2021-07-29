醫護酷暑執勤「濕背秀」 業者捐贈涼感噴霧
進入夏季，全台籠罩高溫之下，台東太麻里日前曾創下高溫達攝氏40.6 度，悶熱的天氣不但讓民眾受不了，站在第一防線面對疫情的醫護人員不分室內外，一身兔寶寶裝密不通風，只能揮汗如雨的工作，辛勞可想而知，一家台灣在地廠商今天特地贈送自家品牌涼感爽身噴霧產品到南部多家醫療院所，感謝醫護人員的辛勞付出，讓醫護值勤時不再「大粒汗、小粒汗」。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院護理長郭湘茹說，醫護人員在外執勤遇上高溫，常常回傳「濕背秀」的照片，這幾天也需外出支援快篩站，今天收到就能派上用場，相當地開心，將火速發放給值勤醫護。屏東東港安泰醫院院長蘇清泉也表示，屏東氣溫炎熱，醫護人員在外執勤難敵高溫，但依舊為抗疫堅守岡位，相當辛苦與不易，要趕緊分發給醫護人員出外值勤時可以噴了再上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言