聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄議員促市籍選手奪牌獎金翻倍 陳其邁允研議調整
東京奧運如火如荼進行，台灣頻傳佳績。高雄市民進黨議員黃文益等人今天在市議會質詢時，為高雄市籍體育國手爭取更高獎金，希望從現行奧運金牌獎助金72萬元提高至150萬元，留下體育人才。陳其邁允諾，未來可研議調整金額，鼓勵、照顧高雄選手。
高雄市議會今天復會第二天，民進黨議員鄭光峰、黃文益、李喬如、林智鴻、陳明澤及張漢忠等人聯合質詢。眾人先為東奧國手們致敬，接著希望市府不要只有口頭加油，也能有實際行動，給選手們更多照顧。
本屆東京奧運中華台北代表隊中，有6名國手是高雄子弟，分別為羽球選手戴資穎、桌球選手莊智淵、射擊選手吳佳穎、舉重選手高展鴻、江念欣、田徑選手黃士峰等人。民進黨議員一一秀出照片給市長陳其邁隨堂考，陳清楚喊出每一名選手的姓名，順利過關。
黃文益再為選手請命，說現行高雄市籍選手參加國際競賽績優獎助金奧運奪金牌72萬、銀牌42萬、銅牌30萬元，希望市府能倍增獎助金，調整為金牌150萬元、銀牌80萬元、銅牌60萬元。
陳其邁指出，市府一直都提倡從多元管道照顧選手，獎金只是其中一種方法。他也認同這項建議，未來可研議調整金額鼓勵在籍選手，但還須再研究適用時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言