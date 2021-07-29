高雄議員促市籍選手奪牌獎金翻倍 陳其邁允研議調整

東京奧運如火如荼進行，台灣頻傳佳績。高雄市民進黨議員黃文益等人今天在市議會質詢時，為高雄市籍體育國手爭取更高獎金，希望從現行奧運金牌獎助金72萬元提高至150萬元，留下體育人才。陳其邁允諾，未來可研議調整金額，鼓勵、照顧高雄選手。

高雄市議會今天復會第二天，民進黨議員鄭光峰、黃文益、李喬如、林智鴻、陳明澤及張漢忠等人聯合質詢。眾人先為東奧國手們致敬，接著希望市府不要只有口頭加油，也能有實際行動，給選手們更多照顧。

本屆東京奧運中華台北代表隊中，有6名國手是高雄子弟，分別為羽球選手戴資穎、桌球選手莊智淵、射擊選手吳佳穎、舉重選手高展鴻、江念欣、田徑選手黃士峰等人。民進黨議員一一秀出照片給市長陳其邁隨堂考，陳清楚喊出每一名選手的姓名，順利過關。

黃文益再為選手請命，說現行高雄市籍選手參加國際競賽績優獎助金奧運奪金牌72萬、銀牌42萬、銅牌30萬元，希望市府能倍增獎助金，調整為金牌150萬元、銀牌80萬元、銅牌60萬元。

陳其邁指出，市府一直都提倡從多元管道照顧選手，獎金只是其中一種方法。他也認同這項建議，未來可研議調整金額鼓勵在籍選手，但還須再研究適用時間。