若疫情升級 陳其邁：國慶焰火最壞劇本是直播

今年10月國慶焰火及2022台灣燈會都在高市舉行，市議員盼活動兼顧防疫和振興經濟，市長陳其邁說，會借鏡東奧防疫經驗，國慶焰火最壞劇本是網路直播，燈會若疫情升級可能延後。

高市議會上午舉行市政總質詢，議員鄭光峰說，國慶焰火可能會人多群聚，但也是揮別低迷、振奮人心起手式，配套計劃要周延，並帶動餐飲、觀光等行業復甦。

副市長史哲說，中央並未停止國慶焰火相關籌備活動，但一切也要配合疫情發展。另交通部觀光局也在積極籌備台灣燈會中，目前也在研擬如何兼顧防疫，包括人流控管、時間扁平化及導入智慧城市等，朝「防疫燈會、振興燈會」進行。

議員黃文益詢問，燈會在何情況可能喊停？陳其邁說，會參考借鏡東奧的高規格防疫措施，燈會跟國慶焰火也有不同，焰火最壞劇本是透過網路直播舉辦；但燈會人潮聚集機會高，動線規劃、人流設計等，防疫難度相對高。

陳其邁說，燈會會根據疫情狀況調整，內部也有多次會議討論，若疫情升級，燈會就可能延後或用其他方式舉行。