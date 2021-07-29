滿州農會超市逆境中突圍 導入友善農業專區吸人氣

連鎖零售超商近年大舉攻進鄉鎮衝擊其他店家，屏東縣滿州鄉農會附設超市也無法倖免，農會為了突圍，1年前和推廣有機和友善農法的屏南社區大學合作，導入「墾丁國家公園友善農業」小農專區，產品多經認證，不僅為在地小農開闢分享無毒農產品的園地，也為消費者提供有選購有機作物的平台，超市也藉由市場的區隔性提升盈收，創造多贏局面。

滿州鄉農會總幹事陳清木說，滿州農會附設超市在地方經營甚久，隨著時代變遷，也朝現代化超市邁進，近年雖受連鎖超商和零售超市進軍的衝擊，但不能因此退縮，農會有長年經營地方的優勢，服務觸角伸入鄉村各角落，為強化在地特色，和屏南社大合作導入在地有機小農專區，讓小農有發揮的舞台，進而形成風氣，也和連鎖超商做出市場區隔。

屏南社大副校長黃蘭卿說，滿州鄉大部分位於國家公園範圍內，社大和農會合作輔導推動友善農法，打造友善環境的快樂農園，愈多愈多農友加入，有了農會超市通路，也讓生產和銷售一貫化，農會超市「墾丁國家公園友善農業」專區，販售在地的滿州黑豆、檸檬、胡瓜、雨來菇、小青龍、朝天椒、紅龍果、港口茶等小農產品，擺設及包裝經過設計，多數取得檢驗無農藥殘留證明，讓消費者安心食用。

墾管處說，友善農法讓人類生活與自然生物和諧共生，和國家公園成立的精神一致，滿州農會盤點出潛在小農，並輔導有意願的小農進行自然農法施作及協助農民申請各項國家有機或友善耕作認證，墾管處將設計墾丁國家公園友善農業標章，協助擴展通路，希望更多農會加入。

台灣有機半島公益協會理事長葉清吉說，現代人愈來愈重視食安問題，坊間有不少個體戶小農，以友善農法栽植水果和雜糧，但自己吃不完，恆春農會超市提供銷售專區，甚至提供送驗友善農法認證服務，讓外界看見小農對環環永續的愛心，同時解決產季產量過剩問題，讓消費者有選購無毒作物的平台，創造多贏局面，這也是地方農會的貼心。