前金國中箱型車駛偏鄉送愛心 棒球隊員練球也拚「減C」

高雄市前金國中為了照顧受疫情影響的體育班棒球隊員，停課以來師長們每個星期都開著廂型車走訪球員家中，最遠從高雄那瑪夏到屏東原民部落，親自將球隊與家長募集的物資送到學生家中，包括泡麵、米、奶粉，甚至有家長栽種的蘿蔔、高麗菜與香蕉等。隊員們感動的說要用心打球與讀書，教練李昱德說，今年國中會考隊員成續已經減了很多「C」了。

這台廂型車每週固定從學校開出，擔任駕駛的棒球教練李昱德，熟練的將所有物資搬上車，擔心棒球隊員在防疫期間，吃的不夠好、不夠均衡，只要有棒球隊員提出要求，學校箱型車使命必達。他說就算再遠，也不能讓孩子挨餓，這些物質全部來自社會與家長們的愛心。

前金國中就在高雄立德棒球場旁，推動體育班棒球隊多年，培育不少其基層棒球人才，在全國賽獲獎無數。但兩年前受少子化等影響，棒球隊競賽實力出現斷層，現在從國一到國三有60名棒球隊員，不少來自偏鄉，或者較為貧困的家庭。為了讓這些孩子們在暑假當中吃好吃飽，學校從一兩年前就開始透過棒球隊定期送物資。

校長黃微雅表示，經過加強招生與訓練後，前金棒球隊這一學年在軟式組、硬式組皆代表高雄市進軍全國賽，校方也申請體育署經費，協助辦理因出賽缺課學生的學科輔導，在今年國中會考後交出漂亮成績單，尤其以棒球隊員「減C」表現優秀，也令人刮目相看。