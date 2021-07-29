金門藍色公路解說員訓練搶手 第二梯次開放報名

金門縣政府表示，藍色公路隨船人員解說教育訓練課程首梯報名秒殺並成功落幕後，應業者要求決定加開一場次課程；第二梯次課程31日採線上視訊方式進行，今晚6時截止報名。

金門藍色公路是縣府輔導業者，開發旅遊產品及因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而產生的新形態旅遊產品，去年推出後大受好評。

觀光處長丁健剛表示，迎接後疫情旅遊，繼24日第一梯次隨船人員解說教育訓練課程圓滿落幕後，許多從業人員希望能再加開課程，充實自我知能，評估這次課程有助發展全方位的多元金門旅遊，吸引旅客來金體驗海上遊程，創造優質旅遊環境，決定加開一場次。

金門藍色公路隨船人員解說教育訓練線上課程大綱包含從海上、歷史、地質地貌及軍事等角度，重新發掘大小金及周邊島礁的特色；後續將視疫情情形擇日安排藍色公路實地解說演練，並由縣府補助部分交通費用，增進學員實務操作。

觀光處說明，為落實防疫政策，這次課程採線上報名，報名到今天晚上6時止，名額150人，額滿為止。縣府歡迎縣內特約觀光解說人員或公司設立登記在金門營業的客船、營業用載客小船辦理海上遊程業者及導遊從業人員報名參加。

報名網址，並以旅遊相關從業人員優先，第二梯次課程內容與第一梯次內容相同，勿重複報名。聯絡電話：0928-799-769蕭小姐或洽詢金門縣政府觀光處，聯絡電話：082-318823轉分機62764李小姐。