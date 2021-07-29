金門第一個多機能長照中心出租 徵求服務單位
金門縣衛生局表示，金門縣第一家提供小規模多機能服務長照機構「安岐多元照顧中心」，目前在竣工驗收階段，出租場地徵求單位服務民眾，歡迎符合資格者投件。
縣衛生局表示，為達成一國中學區一日照目標，金門縣向中央申請前瞻基礎建設計畫經費，布建安岐多元照顧中心，作為金門縣第一家提供小規模多機能服務長照機構，在尚未布建社區式長照機構的金寧鄉寧安二劃段26-3、26-8地號布建，提升金寧鄉長照多元性。
安岐多元照顧中心目前為竣工驗收階段，未來服務單位可提供小規模多機能服務，包括居家服務、日間照顧服務與夜間臨時住宿，以及家庭照顧者支持性計畫和其他特色服務，提升多元性服務網絡，減輕家庭照顧者負擔，達成長者在自己熟悉的社區在地安養目標。
衛生局表示，本案辦理場地出租，經資格審查及徵選等相關作業，優勝單位得與衛生局簽訂場地租借契約，並依相關法規辦理籌設及設立始得提供服務。相關文件及資格條件者都已刊登在金門縣衛生局網站，歡迎符合資格的單位投件。
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