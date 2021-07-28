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普發現金？陳其邁：高市會依據中央紓困方案擬定加碼

中央社 / 高雄28日電
高雄市長陳其邁。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁。圖／高雄市政府提供

桃園市議會通過普發市民新台幣5000元提案，高市議員今天詢問高雄市長陳其邁，若高市議會也通過類似提案，財政是否可因應，陳其邁表示，高市會依據中央紓困方案擬定加碼方案。

桃園市議會通過普發5000元提案，高市議員高閔琳今天在議會質詢表示，若高市議會國民黨團也提類似作法，市府財政能否因應？陳其邁說，市府尊重議會提案，整體經濟紓困應有全國性一致適用，也希望各行各業雨露均霑。

陳其邁說，今年疫情與去年不同，有社區傳播的風險且影響範圍更廣，市府會依據中央的紓困方案來擬定救急救窮的加碼方案，達到紓困及振興經濟的效果。

另高市議會國民黨團總召童燕珍今天說，國民黨團將連署提案，要求市府以正式官方管道建議中央普發現金1萬元，才能貼近民意，達到紓困與振興效果；目前已有20多名議員連署，預計連署過半後，明天就會正式送出提案。

高市議會民進黨團總召鄭光峰則說，政策要務實，不要有政治考量，大家都重視民眾需求，也深知疫情對各行業及勞工的衝擊，但要拋開政治思考，不要只是無限加碼。民進黨團也有紓困方案在討論中，一定要對人民有利，且務實可行。

陳其邁 國民黨 桃園

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