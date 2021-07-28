影／限水又防疫 泳池業慘兮兮求政府給生路

今年缺水又遇上疫情爆發，游泳池業者生存困難，即使有中央補助也是入不敷出，「我們要求的只是公平合理！」高雄市游泳池業者王燕君表示，其它產業的紓困都到2.0、3.0、甚至到4.0版，游泳池業者只在「1.0」踏步，且是一次性的補助，發了一次就沒有。但停業的這幾個月，員工薪水照發，租金、水費、電費都要支應，該有的支出一項沒少，業者真的很難撐下去，也不解為什麼餐廳取下口罩吃飯都能解封，游泳池還是不行？北、中、南的游泳池業者也在串聯，8月3、4日要北上疾管署抗爭，要求儘快開放游泳池營業。

高雄市長陳其邁表示，中央公布的二級警戒指引下，游泳池不開放，他個人也持保留立場，因為游泳過程無法保持社交距離，管理上相對困難，從缺水至今，業者真的很辛苦，他很贊成由副市長層級開產業座談會，針對紓困等內容提供專案協助，會全力處理，現在要開放泳池不適合，會請運發局一周內安排。 夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影 夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影