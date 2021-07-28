快訊

桌球／四強槓上世界球王 林昀儒：打出自己沒想到的球

背叛死神的吹哨者？美國間諜罪「無人機獵殺洩密案」

影／限水又防疫 泳池業慘兮兮求政府給生路

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影
夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影

今年缺水又遇上疫情爆發，游泳池業者生存困難，即使有中央補助也是入不敷出，「我們要求的只是公平合理！」高雄市游泳池業者王燕君表示，其它產業的紓困都到2.0、3.0、甚至到4.0版，游泳池業者只在「1.0」踏步，且是一次性的補助，發了一次就沒有。但停業的這幾個月，員工薪水照發，租金、水費、電費都要支應，該有的支出一項沒少，業者真的很難撐下去，也不解為什麼餐廳取下口罩吃飯都能解封，游泳池還是不行？北、中、南的游泳池業者也在串聯，8月3、4日要北上疾管署抗爭，要求儘快開放游泳池營業。

高雄市長陳其邁表示，中央公布的二級警戒指引下，游泳池不開放，他個人也持保留立場，因為游泳過程無法保持社交距離，管理上相對困難，從缺水至今，業者真的很辛苦，他很贊成由副市長層級開產業座談會，針對紓困等內容提供專案協助，會全力處理，現在要開放泳池不適合，會請運發局一周內安排。

夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影
夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影
夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影
夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，營收命脈遭斷送，但水電跟租金員工薪水都還要照付，業者無奈控訴希望政府重視。記者劉學聖／攝影

高雄市 社交距離 疫情

延伸閱讀

周思齊球芽基金攜手苗栗企業 送關懷到泰安鄉

110指考／新竹考區狀況平穩 未啟用發燒防疫考場

游泳／女子200公尺自由式奪銀 香港泳池首面奧面獎牌

佛光會贈2座智慧防疫門 把關宜蘭人健康

相關新聞

也跟進！金門議長洪允典要求縣府普發5千元紓困金

桃園市議會昨表決通過要求市政府發放市民每人5000元，引起全國熱議，金門縣議長洪允典今天也呼籲金門縣府，在財政許可，至少...

影／限水又防疫 泳池業慘兮兮求政府給生路

今年缺水又遇上疫情爆發，游泳池業者生存困難，即使有中央補助也是入不敷出，「我們要求的只是公平合理！」高雄市游泳池業者王燕...

雷雨警訊又來了 高雄山區慎防豪大雨

受西南風及午後對流影響，中央氣象局今天下午陸續針對宜蘭、新北、台南、高雄、屏東等多個縣市發布豪雨特報，另也對高雄山區發布...

看好縣籍跆拳選手林庭如 金門縣長勉以2024奧運為目標

國立體育大學畢業的縣籍選手林庭如昨拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯鼓勵林庭如在接下來在國訓中心的訓練，可以努力練習，並將202...

「再貼心一次」 高雄盼向長輩發第二劑疫苗通知單

高雄市議會今復會，市議員郭建盟質詢時提到，現行規定民眾須透過中央疫苗平台預約，但許多想打第二劑的長輩不會操作，因此希望市...

限水又防疫泳池業慘兮兮 議員鄭孟洳要求市府專案紓困

今年缺水又遇上疫情爆發，游泳池業者生存困難。高雄市議員鄭孟洳表示，泳池業者面臨雙重打擊，即使有中央補助也是入不敷出，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。