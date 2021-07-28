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屏東客庄文化解說員認證 擴及竹田、高樹及新埤3鄉鎮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府去年以佳冬鄉為示範據點，建立全國首創客庄文化觀光解說員認證制度，專業和熱情受到遊客和旅行社好評。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府去年以佳冬鄉為示範據點，建立全國首創客庄文化觀光解說員認證制度，專業和熱情受到遊客和旅行社好評。記者潘欣中／攝影

屏東縣政府去年以佳冬鄉為示範據點，透過遴選經營組織、培訓課程、專家輔導、認證考試，並整合旅行社、民宿、特色美食及伴手禮業者，建立全國首創客庄文化觀光解說員認證制度，專業和熱情受到遊客和旅行社好評，今年將持續推廣至竹田、高樹及新埤等3個客庄鄉鎮，培訓課程報名至7月30日止。

客家事務處長陳麗萍表示，為培育客庄深度導覽及文化體驗人才，引領遊客體驗六堆自然、人文、生態、景觀及產業，實質帶動客庄文化觀光產業發展，促進經濟效益，須建構屏東客庄文化觀光解說認證機制，以形塑客庄文化觀光專業及品牌形象，於客家鄉鎮成立客家文化體驗據點，辦理培訓課程及認證、訂定文化觀光解說人員認證實施原則，並協助據點制定營運管理公約。

課程內容分通識共同及區域知識，通識共同部份以六堆區域人文體驗及生態景觀環境、六堆人文歷史及解說據點營運經驗分享、以及緊急事件處理與急救訓練為主；區域知識課程則分別以高樹、竹田及新埤三區域的人文地產景資源及觀光行銷推廣為範圍，課程內容含理論及實地導覽解說。

在培訓師資方面，包含在地文史達人、客家歷史建築專家、地方產業、解說實務、生態及觀光產業之學者專家， 還邀請經營地方旅遊資深的專家，分享解說經驗與經營實務。凡年滿20歲，對導覽解說工作具高度熱忱及意願者，均可參加。有興趣者歡迎前往 Google表單報名，網址：https://forms.gle/iLTMLDVAFJgmMZSA9。

屏東縣政府 旅行社 歷史建築

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