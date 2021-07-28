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澎湖大關口佛祖愛心 捐贈離島型救護車

中央社 / 澎湖縣28日電

澎湖大關口觀音寺今天捐贈1輛離島型救護車給澎湖縣政府消防局，澎湖縣長賴峰偉感謝觀音佛祖善行義舉，對離島救災救護可大幅提升。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，警戒調降至2級，各項活動依中央所制定的指引下，宮廟參拜祭祀等廟會活動恢復，澎湖馬公大關口觀音寺今天配合觀音佛祖得道日，捐贈1輛離島型救護車給澎湖縣政府消防局，由主委林功森代表捐贈，由賴峰偉代表受贈，並回贈感謝狀，澎湖縣議會議長劉陳昭玲等人都出席捐贈儀式。

賴峰偉表示，大關口觀音寺效法觀世音菩薩大慈大悲聞聲救苦精神，信眾善心捐贈救護車，來造福鄉梓，幫助急需緊急救護服務的傷病患，造福更多離島縣民。

澎湖消防局長許文光表示，澎湖全縣有15個消防分隊，離島10處消防分隊中，除望安、七美、吉貝島上配置有標準型救護車外，其他離島目前仍採移動式擔架床運送傷病患，感謝大關口觀音寺捐贈首輛「離島型救護車」，將配置望安將軍分隊，近期還將有善心人士捐贈，將可逐步改善離島緊急救護品質。

澎湖大關口觀音寺，是位於馬公第三漁港的門戶，平日香火鼎盛，每年捐贈濟世金，關懷低收弱勢，民國106年捐助縣府2輛社會福利專車、今年再捐價值150萬元的離島型救護車。

澎湖 救護車 賴峰偉

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