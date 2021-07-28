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疫情停課兒少通報減 高市議員憂出現安全網破口

中央社 / 高雄28日電

COVID-19疫情3級警戒期間，學生停止到校上課，改居家線上學習。高市議員今天引用衛福部資料指出，停止到校上課來自教師的家暴通報大幅下降，憂心兒少家暴安全網出現破口。

高市議員郭建盟今天在議會質詢時表示，據衛福部統計，今年5月16日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒至5月31日止，全台一般家暴通報量達6816件，比去年同期5716件增19.24%；高雄992件，比去年同期788件增25.88%。

但在兒少家暴通報部分，據衛福部統計，5月16日至6月15日兒少保護通報案件，高雄245件比去年同期319件，降23.2%，其中來自教師的通報降幅比例高，教育人員通報降幅比例由41.07%降為15.92%。

郭建盟說，高雄家暴通報量增加，但兒少家暴通報卻減少，其中透過教師管道通報降幅更高，顯示因疫情進行線上教學，恐造成安全防護網被迫收網，出現破口。

郭建盟建議市府強化社工在疫情期間察覺家暴案件能力；同時藉線上教學連線，加強教師於疫情停課期間對兒少保護案件的察覺能力，社工、教師社工對家暴高風險家庭加強線上訪視與面訪，加強家暴安全網。

高雄市長陳其邁表示，社會局家防中心、警察局等單位，疫情期間家暴通報數量有增加，會要求社會局、警察局互相補位，強化家暴安全網，也請老師線上教學時，也適時跟家長聯繫，了解孩子狀況。

家暴 疫情 社工

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