金門首間社區公共托育家園8月正式營運 造福年輕家長
金門又要多一間公托中心。金門縣政府爭取衛福部前瞻基礎建設計畫補助，打造金門首家社區公共托育家園，縣府社會處今天表示，已與金城鎮東沙社區活動中心聯手於東沙社區活動中心2樓建置金門縣第一座社區公共托育家園，預定將於今年父親節前夕正式營運，給金門家長提供平價合宜的托育服務。
金門縣社會處表示，縣長楊鎮浯重視兒童的托育需求，積極推動普及、平價的友善育兒環境，降低家長養兒育女的各種負擔，讓民眾「樂婚、願生、能養」，
這間社區公共托育家園為小型托嬰中心，室內裝修及設備安裝設置共投資新台幣135萬5千餘元，於7月15日通過消防竣工審查及於昨日完成室內裝修審查與使用執照變更作業，其托育形式為混齡小班制。
社會處長董燊也說，該中心可收托12名未滿2歲之嬰幼兒，每名收費新台幣1萬元整，設計符合兒童適齡發展與安全健康之托育環境，並依據法規設置「無死角」監視器以紀錄兒童在中心活動的實況，以確保兒童之照顧安全。
東沙社區公共托育家園預計在明日上午10點假金城鎮東沙社區活動中心1樓舉辦招生說明會，現場將說明報名方式、收托辦法、收托服務及安排參觀環境等，並於同日開始接受報名，招生報名時間自7月29日(星期四)招生說明會結束後至8月1日(星期日)中午12點止，8月2日抽籤，8月4日正式收托，誠摯歡迎有興趣的家長於7月29日到場聆聽。有關招生相關資訊請詳見社會處網頁或電洽服務專線林小姐(082-322310)。
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