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不怕風雨又有音樂陪伴 澎科大室內跑道啟用

中央社 / 澎湖縣28日電

國立澎湖科技大學新設室內跑道，在COVID-19疫情警戒降級下，今天正式啟用，民眾休閒運動不用擔心風吹日曬雨淋，還有音樂陪伴，非常舒適。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，警戒調降至2級，各項活動依中央所制定的指引下，陸續恢復，澎湖科技大學今天舉辦體育場館更新啟用並表揚捐資興學與傑出校友等，其中新設的首座樂動室內跑道，最為引人注目，也是即將在8月1日退休校長翁進坪送給學校的最佳禮物。

澎科大校長翁進坪表示，澎湖科大今年創校30週年，校內的體育場館使用20多年，以往還包括長榮橄欖球隊等選手移地訓練，但每逢雨天就發生漏水與淹水的情況，影響師生與社區民眾的教學、訓練與休閒運動，向教育部技職司與體育署爭取新台幣近6000萬元加以更新，完全符合國際標準的運動操場與室內籃、排球場與桌球室，提供師生與社區民眾一處優質活動場域，未來也會爭取全國性賽事到澎湖舉辦，並持續爭取設置體適能運動中心。

翁進坪亦指出，澎湖東北季風強，戶外運動受限，此次場館更新還在館內地下室新建一座室內音樂跑道，長約有200公尺，是場館更新中最大的亮點，師生或民眾運動時還搭配有音樂播放，健康樂活非常舒適，未來每天開放給師生與社區民眾使用。

澎湖科大今天配合體育場館更新啟用外，還表揚傑出校友陳正國、趙文煌、吳榮和、薛雍霖、鄭安倉與捐資興學張完元、吳培基等人。

澎湖 體育 疫情

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