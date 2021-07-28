看好縣籍跆拳選手林庭如 金門縣長勉以2024奧運為目標

國立體育大學畢業的縣籍選手林庭如昨拜會金門縣長楊鎮浯，楊鎮浯鼓勵林庭如在接下來在國訓中心的訓練，可以努力練習，並將2024巴黎奧運設為目標，為中華隊爭光，林庭如也將於今年10月份代表本縣參加110年全國運動會跆拳道項目，為金門爭光。

林庭如昨偕同祖父母在教練李錫添的陪同下，前往縣府拜會縣長楊鎮浯；林庭如和胞妹林庭安從小在金門長大，由爺爺和奶奶照顧至幼稚園畢業後，才到台灣讀書，目前為大學剛畢業，已考上國立體育大學研究所，她從小學一年級就開始進行跆拳道訓練，已接觸跆拳道17年之久，目前最好成績為今年6月於黎巴嫩舉行的2021亞洲跆拳道錦標賽女子62公斤級獲得銅牌。

今天就要返回高雄左營國家運動訓練中心進行訓練的林庭如表示，她在擔任跆拳道選手一路走來所受的傷勢不斷，包括膝蓋裂開及手部骨頭裂開，目前由國家徵招至國訓中心訓練，白天訓練，晚上要繼續上課，受訓期間壓力很大。