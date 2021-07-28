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議員籲加強選手照顧 陳其邁允諾增醫療服務量能

中央社 / 高雄28日電

台灣選手在東奧屢獲佳績，高雄選手的好表現也有目共睹，市議員呼籲市府加強對選手照護及補助，高雄市陳其邁允諾會增加選手醫療服務量能，並從優給予選手住宿、膳食等補助。

高市議員鄭孟洳上午在議會市政總質詢表示，高雄市政府運發局與醫療院所合作「高雄市優秀選手運動傷害防護聯合門診」，給予選手醫療照護，值得肯定；但可惜的是，門診資格僅限全運會、全中運等前3名選手，建議將所有代表高市選手納入。

運發局長侯尊堯表示，今年會推運動科學概念，運用科技提升運動質量，也幫代表隊選手施打疫苗，出隊也有隨隊醫生，未來若經費充足，會再延升對象。

陳其邁表示，會跟醫院協調，朝議員的建議方向，增加選手的醫療服務量能，另市府26日已針對全運會選手施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，球類施打完畢，其他項目選手會造冊陸續施打。

鄭孟洳並指出，台灣選手在奧運拿到好成績，但運動員培訓不易，市府應增加補助減輕選手的負擔、壓力；但市府以往包括住宿、交通、膳食等補助都稍嫌不足，如住宿費才補助500元，連青年旅館都不一定住得到。

侯尊堯表示，住宿費會調整為700元，膳食費也會從210元調到240元，不論資格賽或會內賽選手都有補助；若市府財政再提升，相關補助也會逐步再增加。

陳其邁說，會再責成運發局檢討，看如何讓運動員受到最好的照顧，包括住宿、交通等各項補助再提升，從優照顧選手，另也會安排盡快施打完疫苗。

疫苗 陳其邁 高雄市

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