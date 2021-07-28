「再貼心一次」 高雄盼向長輩發第二劑疫苗通知單

高雄市議會今復會，市議員郭建盟質詢時提到，現行規定民眾須透過中央疫苗平台預約，但許多想打第二劑的長輩不會操作，因此希望市府能夠循第一劑施打模式，針對65歲以上長者發放通知單，「再貼心一次」，避免數位落差造成長輩困擾。市長陳其邁說，已有跟中央反映。

民進黨籍高雄市議員郭建盟說，高雄疫苗施打表現亮眼，市府也非常用心，在打第一劑時不僅透過宇美町式打法讓長輩不須移動，在接種站還安排歌仔戲、音樂表演，民眾都很滿意。但現在接種疫苗須先上中央平台預約，要打第二劑的長輩對此普遍都感到困擾，希望市府之後能針對65歲以上的民眾，延續第一劑的方式，發送實體通知單，「再好心一次、再貼心一次」，讓不熟悉網路、電腦的長輩更方便接收到資訊。

市長陳其邁說，自己的想法也和議員相同，之前也已跟中央反映，希望循第一劑模式提供長輩服務，包括專車接送、寄發通知單等。