限水又防疫泳池業慘兮兮 議員鄭孟洳要求市府專案紓困

今年缺水又遇上疫情爆發，游泳池業者生存困難。高雄市議員鄭孟洳表示，泳池業者面臨雙重打擊，即使有中央補助也是入不敷出，市府應研擬產業紓困方案伸出援手。市長陳其邁表示，運發局一周內安排座談會，聆聽業者心聲，全力協助度難關。

高雄市議會今天進行總質詢議程，議員鄭孟洳指出，夏天是游泳池業者的旺季，但今年缺水又遇上疫情來襲，業者營收命脈遭斷送，中央針對員工提出的一次性補助根本不夠用，即時未來復業也會面臨會員退費要求，金額可能高達數百萬元，損失十分慘重。

「市府要拿出態度協助業者」鄭孟洳說，市府應在一位副市長督導下，跨局處邀集運發、衛生、研考、財政等相關局處舉辦產業座談，聆聽業者問題提供協助，另研擬游泳池產業專案紓困。

陳其邁表示，中央公布的二級警戒指引下，游泳池不開放，他個人也持保留立場，因為游泳過程無法保持社交距離，管理上相對困難，從缺水至今，業者真的很辛苦，他很贊成由副市長層級開產業座談會，針對紓困等內容提供專案協助，會全力處理，現在要開放泳池不適合，會請運發局一周內安排。