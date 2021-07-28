屏東瘋迎王也拚防疫 琉球鄉延至12/3「請水」

屏東縣大東港地區的東港、琉球及南州3鄉鎮，每3年為1科由地方廟宇輪流舉辦「迎王平安祭典」，今年是大科年，原定10月的祭典卻遇上不確定的疫情；琉球鄉祭典會成員昨天向三隆宮神明請示，決定延至12月3日恭請王駕「請水」、遶境，至12月9日恭送王駕「燒王船」。

小琉球三隆宮今年3月經擲筊請示，訂10月8日恭請王駕「請水」、遶境，至14日恭送王駕「燒王船」，東港東隆宮早在去年11月上香稟告溫府千歲降杯指示，訂明年10月24日起展開8天7夜的迎王祭；琉球迎王平安祭典會總幹事蔡文財說，防疫警戒雖已降為二級，考慮目前台灣疫情仍未穩定，全民疫苗施打率至6成也有段差距，若是延到12月，那時疫苖覆蓋可望提高，經向神明請示，改在12月3日「請水」儀式。

台灣的王爺信仰與祭典文化中，迎王平安祭典占有重要地位，8天7夜的迎王祭，在地居民為了迎接代天巡狩千歲爺的駕臨，幾乎總動員，祭祀科儀完全遵照古禮，當地處處可見喧囂熱鬧的繞境神轎與陣頭、虔誠膜拜的信徒，精雕細琢、彩繪華麗的王船更引人注目，最後一天送王的「燒王船」，更是活動的高潮，2010年獲行政院文化部核定為「國家級重要民俗文化資產」

三隆宮位於小琉球本福村南端，供奉池府、吳府、朱府三姓王爺，清朝乾隆初年，福建省城陳明山攜帶供奉的三千歲王爺，乘小船抵達小琉球，搭建草廟，島上居民到此求神問卜都很靈驗，香火鼎盛，直到現在，漁民出海捕魚前也都會到此祈求賜福；廟方表示，迎王平安祭典對琉球人是個極為重要的祭典，不管移居到哪或是在外多久，都會懷著虔誠感恩的心，回到小琉球參與盛典或當志工。