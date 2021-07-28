高端疫苗接種登記 陳其邁：照仿單安排施打
COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」昨天開始可選擇接種高端疫苗，高雄市長陳其邁說，高端疫苗會在第5輪才施打，依照經驗，高雄配發量約占全國10%，市府會照仿單安排施打。
國產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗，通過衛生福利部食品藥物管理署緊急使用授權（EUA）審查，將可專案製造供緊急使用，昨天於疫苗預約平台開放意願登記。
陳其邁今天在高雄市議會市政總質詢後表示，高端疫苗約在疫苗施打第5輪才會施打，昨天已開始預約，以過往經驗判斷，高雄所獲得的疫苗配發量，大概占全國約10%。
陳其邁說，高端疫苗屬於重組蛋白疫苗，也經過衛福部緊急授權，市府會按照疫苗仿單（說明書）來安排施打。
高雄市議會上午進行市政總質詢，多名民進黨議員在質詢前一字排開，向醫療人員、市民和市府團隊鞠躬致意，感謝醫療、市府人員付出及市民配合，讓高雄在防疫上，打了漂亮一戰。
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