快訊

東奧看見「台灣」好感動？他揭奧運政治殘酷

鴻海買疫苗被政府吃豆腐？沈富雄爆郭台銘深夜致電內幕

高端疫苗接種登記 陳其邁：照仿單安排施打

中央社 / 高雄28日電

COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」昨天開始可選擇接種高端疫苗高雄市陳其邁說，高端疫苗會在第5輪才施打，依照經驗，高雄配發量約占全國10%，市府會照仿單安排施打。

國產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗，通過衛生福利部食品藥物管理署緊急使用授權（EUA）審查，將可專案製造供緊急使用，昨天於疫苗預約平台開放意願登記。

陳其邁今天在高雄市議會市政總質詢後表示，高端疫苗約在疫苗施打第5輪才會施打，昨天已開始預約，以過往經驗判斷，高雄所獲得的疫苗配發量，大概占全國約10%。

陳其邁說，高端疫苗屬於重組蛋白疫苗，也經過衛福部緊急授權，市府會按照疫苗仿單（說明書）來安排施打。

高雄市議會上午進行市政總質詢，多名民進黨議員在質詢前一字排開，向醫療人員、市民和市府團隊鞠躬致意，感謝醫療、市府人員付出及市民配合，讓高雄在防疫上，打了漂亮一戰。

高端疫苗 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

高市議會復會第一天 質詢議員齊鞠躬「感謝高雄市民」

高市少女疑遭霸凌墜愛河亡 陳其邁要求徹查真相

高雄27日降至二級 夜市可打彈珠檯、宮廟可收驚

高雄降二級禁串門子 陳其邁：這是為市民健康考量

相關新聞

限水又防疫泳池業慘兮兮 議員鄭孟洳要求市府專案紓困

今年缺水又遇上疫情爆發，游泳池業者生存困難。高雄市議員鄭孟洳表示，泳池業者面臨雙重打擊，即使有中央補助也是入不敷出，市府...

屏東瘋迎王也拚防疫 琉球鄉延至12/3「請水」

屏東縣大東港地區的東港、琉球及南州3鄉鎮，每3年為1科由地方廟宇輪流舉辦「迎王平安祭典」，今年是大科年，原定10月的祭典...

翻轉原鄉式微山中經濟 屏東牡丹山林雞驚豔上市

屏東科技大學森林系教授陳美惠繼在屏北大武部落以林下經濟創造山中傳奇，去年帶著輔導團隊為屏南牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林...

「再貼心一次」 高雄盼向長輩發第二劑疫苗通知單

高雄市議會今復會，市議員郭建盟質詢時提到，現行規定民眾須透過中央疫苗平台預約，但許多想打第二劑的長輩不會操作，因此希望市...

高市議會復會第一天 質詢議員齊鞠躬「感謝高雄市民」

高雄市議會定期大會因疫情停會，今天恢復開會，民進黨郭建盟等九位議員聯合質詢，開議就先肯定市府團隊的防疫表現，並邀請市長陳...

高雄7景區 旅遊先看人流燈號

疫情警戒降級，戶外型景區紛紛開放，容留人數上限不同，為避免一窩蜂出遊，高雄市政府建置旅遊人潮警示燈號系統，針對蓮池潭、駁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。