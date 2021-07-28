翻轉原鄉式微山中經濟 屏東牡丹山林雞驚豔上市

屏東科技大學森林系教授陳美惠繼在屏北大武部落以林下經濟創造山中傳奇，去年帶著輔導團隊為屏南牡丹鄉引進「林下養蜂」、「山林畜牧養雞」和「段木香菇」3種特色生產，其中，由多位大學教授級養雞專家指導族人飼養的「中興紅羽土雞」，下月即將以「牡丹山林雞」上市，在林下飼養的紅羽雞毛色、光澤、肉質好，還未上市詢問度已高。

陳美惠說，牡丹鄉適合小規模的養蜂和養雞，在林下飼養的紅羽雞，吃下青草、草籽及果實、蟲子等，降低養殖成本、提高養殖效益，雞糞可當樹木的養料，是環保又節約的肥料，因毛色、光澤、肉質好，市場價格高，每戶約養50至100隻，部分鄉民選擇當成副業，還未上市市場詢問度已高，未來搭配部落旅遊，升級為結合觀光的三級產業。

她說，去年8月牡丹鄉開始試養「中興紅羽1982」土雞將屆滿1年，在牡丹鄉公所推動下，來自中興大學退休教授李淵百、特聘教授陳志峰、嘉義大學教授趙清賢，專程南下指導陪伴，還有獸醫師李明廉為雞的健康把關，另有屏科大老師陳志銘、鄭富元在專業上協助，加上族人認真的學習及實地投入，從無到有建立友善環境的山林養雞和品牌銷售模式，讓人振奮。

「牡丹山林雞」的好，在牡丹鄉石門村開巴里棧自然友善農場的陳志旺最知道，他原在恆春半島一家星級飯店擔任主廚師，去年因疫情關係在家放無薪假，因緣際會加入雞農行列；他說，養雞不陌生，小時候跟媽媽掛個燈泡就養過小雞，但用心參加養雞課程後發現，多用點心，結果很不一樣，養出來的山林雞肉質細緻、少異味，雞肉的品質與口感就是不一樣。