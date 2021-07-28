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高市議會復會第一天 質詢議員齊鞠躬「感謝高雄市民」

聯合報 / 記者徐白櫻曹亞沿／高雄即時報導
高雄市議會今天復會，9位民進黨籍議員聯合質詢，上台向全體高雄市民與防疫人員鞠躬致謝。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會今天復會，9位民進黨籍議員聯合質詢，上台向全體高雄市民與防疫人員鞠躬致謝。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會定期大會因疫情停會，今天恢復開會，民進黨郭建盟等九位議員聯合質詢，開議就先肯定市府團隊的防疫表現，並邀請市長陳其邁、議長曾麗燕一起共向全體市民、防疫人員鞠躬致謝，說聲「感謝市民配合、感謝大家一起打贏這場戰役」 。

高雄市議會第五次定期大會4月9日開幕，因疫情從5月18日停會至今，會議進度到總質詢第2天；疫情趨緩，議長曾麗燕7月12日邀集三大黨團總召開會協商，今天復會、8月26日閉幕。

上午9點議會復會，今天持續總質詢，議長曾麗燕先說明停會緣由之後宣布大會開始，民進黨籍市議員郭建盟、簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、康裕成、李柏毅、陳慧文、何權峰等人聯合質詢。

康裕成一登場就先給市長陳其邁隨堂測驗，詢問今天除了世界球后戴資穎奧運出賽進入八強外，還有什麼重要考試？陳其邁沒被考倒，他表示，今天也是大學指考登場的日子，一共考3天，高雄市考生4千多人，每間教室最多20人，午餐由大考中心代訂便當。

康裕成說，歷經77天戰役，「這場戰役我們打得很漂亮，算是有守住了」，目前疫苗覆蓋率30％，市府團隊整體滿意度88.6％，市場與夜市出入口管制、宇美町式疫苗打法與高雄好家載等措施都受好評，感謝全體市民配合、醫護人員與市府團隊辛勞。

疫情 曾麗燕 陳其邁

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