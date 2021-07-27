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高雄推「駁二應援」消費折抵優惠 協助品牌回歸市場

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市副市長史哲戴上笑臉口罩協助推動駁二餐廳內用，希望民眾可以帶著放鬆的心情，在做好防疫措施的空間內安心用餐。圖／駁二提供
高雄市副市長史哲戴上笑臉口罩協助推動駁二餐廳內用，希望民眾可以帶著放鬆的心情，在做好防疫措施的空間內安心用餐。圖／駁二提供

疫情趨緩，相關防疫規定陸續鬆綁，高雄駁二藝術特區店家逐漸恢復正常營業，餐廳陸續開放內用。駁二藝術特區將於7月31日至9月15日推出「駁二應援」優惠活動，園區店家單筆消費滿1000元現折100元，再送50元駁二餐廳抵用券；駁二餐廳單筆消費滿500元現折50元，再送50元駁二店家抵用券，希望可以協助各品牌重新回歸市場。

高雄副市長史哲今天戴上特製表情笑臉口罩，與文化局長王文翠視察園區餐飲環境，希望在「健康、安全」的前提下，讓民眾能安心用餐，帶動藝文活動與產業。

史哲表示，要有後疫的生存振興，才有疫後的復甦如常。由於疫情嚴重衝擊文化產業，在市長陳其邁振興文化藝術產業的指示下，駁二藝術特區作為高雄重要的藝文場館，因應防疫措施逐步放寬，適時推出「駁二應援」優惠活動，振興園區內餐廳與文創品牌，也為民眾一解疫情以來積累的鬱悶。

駁二目前有藝文店家29間、餐飲9間，總共38間店家。園區餐飲店家相關防疫規範，包含實聯制、入場量測體溫、用餐座位設置隔板、調整桌距保持社交距離，以及設計個人菜單等。7月31日起至9月15日的「駁二應援」優惠活動，園區店家單筆消費滿1000元現折100元，再送50元駁二餐廳抵用券；駁二餐廳單筆消費滿500元現折50元，再送50元駁二店家抵用券，兩相帶動。抵用券使用期限至今年10月31日，使用時不限張數。

駁二 疫情 品牌

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