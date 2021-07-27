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僑領蔡其生接掌新加坡福建會館 金門縣長致電祝福

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
新加坡福建會館第44屆理事會新會長今天舉行就職典禮，蔡其生宣誓就任新會長。圖／縣府提供
新加坡福建會館第44屆理事會新會長今天舉行就職典禮，蔡其生宣誓就任新會長。圖／縣府提供

祖籍是金門瓊林村的新加坡金門會館主席蔡其生，今天正式接任新加坡福建會館第44屆理事會新會長，成為繼鄉賢黃祖耀之後，第2位執掌新加坡福建會館的金門籍鄉賢，金門縣長楊鎮浯特別代表鄉親致電與贈送賀匾表達祝福之意。

蔡其生是旅星二代，此次眾望所歸獲選為新理事會，除了他之外，今天另有3位鄉賢呂立岩、方耀明及許振義也入選本屆理事會，因考量疫情此次就職除正副會長外，其餘理事用視訊線上宣誓就職。

金門縣社會處長董燊表示，新加坡福建會館前身為1840年設立于天福宮的閩幫領導中心，先驅領導人有陳篤生、薛佛記，陳金鐘和陳武烈等先賢。1860年成立初期的福建會館，附設于天福宮內，1915年福建會館獲華民政務司署批准為豁免註冊的社團，當時稱為“天福宮福建會館”。1929年陳嘉庚當選為福建會館總理，他集中全力改組福建會館，擴大組織，將會館組織由董事制改成委員制，全面照顧閩人福利，尤其特別著重在教育方面。1937年會館註冊為非盈利有限公司，定名為“新加坡福建會館”，該名稱沿用至今。

新加坡福建會館自1849年開始，陸續創辦崇文閣，萃英書院，崇福女校，南僑女子中學兼附屬小學，光華學校；接辦道南學校，愛同學校；更於1953-1956年間，捐出500英畝地皮，創辦東南亞第一所華文大學“南洋大學”。新加坡獨立之後，會館繼續在華社中扮演重要角色，先後設立福建基金，創辦新加坡福建會館文化學院，延續興辦教育，傳承文化，紓困解難，推動慈善，造福社群的宗旨。會館目前擁有6所附屬學校，以及天福宮等四間廟宇，會員人數超過5000人。

在新加坡福建會館181年的歷史進程中，繼陳嘉庚之後，陳六使，黃祖耀，蔡天寶，陳精毅等先後領導會館，風雲際會，各領風騷，其中僅黃祖耀是金門人。

楊鎮浯也特別代表金門鄉親致電與贈送賀匾表達祝福之意，相信在新任會長蔡其生團隊的引領下，新加坡福建會館必能鴻圖大展，庚續為新加坡華社的發展做出更多的貢獻。

祖籍是金門瓊林村的新加坡金門會館主席蔡其生，今天正式接任新加坡福建會館第44屆理事會新會長。圖/縣府提供
祖籍是金門瓊林村的新加坡金門會館主席蔡其生，今天正式接任新加坡福建會館第44屆理事會新會長。圖/縣府提供
金門縣長楊鎮浯曾在2019年率團前往新加坡金門會館拜會。圖/縣府提供
金門縣長楊鎮浯曾在2019年率團前往新加坡金門會館拜會。圖/縣府提供

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