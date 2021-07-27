疫情警戒降級首日 金門健身房與火鍋店人氣再現

全國疫情警戒今天起降為二級，微解封後金門地區的體育館與餐廳人流變多，但大家還是依規定乖乖戴好口罩，不少運動的人都說，「關好久喔，可以出來流流汗，感覺真好！」

今天是微解封的首日，金城體育館上午就陸續出現不少喜愛運動的民眾，不少人都說，「期待很久，終於可以來動一下」，還有人因為體育館有規定進場人數，所以早早就來報到，直呼「流汗的感覺真好」。

「老闆，我的配料要多放點辣椒與蒜頭」....金門的餐飲業也開放內用，知名的檸檬香茅火鍋一大早老闆就率領員工忙進忙出，沙盤推演，老闆表示，這是兩個月以來第一天開張，員工都是備戰狀態，希望疫情可以趕快過去，大家早日恢復正常生活。

因為中央的規定，以往佐料與飲料自由取用，現在都改為由店家服務，也讓不少顧客覺得不習慣，不過能出來透透氣、跟三五好友吃吃飯，還是讓人很開心。據了解，因為佐料等都不能由顧客自由取用，全都要由店家服務，也讓每家店，需要多請2位員工，增加不少人力支出。

5位今年高三畢業的同學今天也特別相約到火鍋店小聚一下，陳同學就說，終於可以一起吃飯了，感覺很開心，雖然還是有一些繁瑣的規定，不過為了防疫，會盡量配合。

此外，縣府教育處也說，教育部開放高中以下運動團隊返校訓練，金門依中央規範開放本縣各校返校訓練，截至下午3時止，已有6間以上學校回報重返校園訓練，讓學子們可以舒展筋骨，睽違2個半月後重返校園訓練。