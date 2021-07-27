快訊

舉重／從討厭練習到征服奧運 郭婞淳完成奪金最後一哩

舉重／郭婞淳舉起金牌！挑戰世界紀錄失敗仍3創奧運紀錄

疫情警戒降級 金門藝文景點開放

中央社 / 金門縣27日電

金門縣文化局今天表示，配合防疫警戒降至2級，轄下的朱子祠、牧馬侯祠等景點和場所開放使用；展覽場館部分，因文化局展覽場館整修中，預計9月1日前公告開放措施。

中央宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒今天到8月9日降至2級，金門縣文化局宣布，朱子祠、牧馬侯祠、燕南書院、奎閣、圖書館、睿友文學館、演藝廳、展覽場館、電影院及各鄉鎮公所圖書館，自即日起開放使用。

但西園鹽場採預約制，有需要的遊客在活動日3天前，上班時間來電預約導覽。預約專線：082-328638轉803梁小姐。

文化局呼籲民眾務必配合各項防疫措施，維護公眾安全，進入場館採取實聯制登記。

另外，由文化局督導的金獅及國賓電影院部分，文化局說明增加防疫，觀眾購票、進出場皆須保持安全社交距離。電影院應避免提供穿戴式、互動式、觸控式的裝置，室內、戶外及等候區域全面禁止飲食。

文化局局長許正芳表示，為配合中央疫情指揮中心最新防疫措施，文化局轄下各場所及各鄉鎮公所轄下圖書館恢復開館服務；為提供民眾安心的服務，請大家配合防疫規則辦理，儘量避免或減少非必要的人與人接觸。

文化局 圖書館 電影

延伸閱讀

疫情降級心情好 高雄百貨美食街湧入用餐人潮

嘉義縣餐飲有條件內用不共食 首日稽核200餘家無違規

降級兩大重點！陳秀熙：嚴管邊境、研擬快篩認證計畫

高雄民眾到百貨美食街消費 感受久違的「脫罩」用餐

相關新聞

高雄這間廟宇「逆時中」 廟方：神明不同意開放

疫情警戒今天起由三級降降至二級，宗教場所有條件開放信眾入內參香或禮拜，各地信眾進入廟宇參拜，但人潮不如疫情前。另有宗教場...

屏東守住Delta疫情 潘孟安呼籲踴躍施打疫苗

屏東縣議會昨天復會，縣長潘孟安今施政報告，潘孟安從經濟紓困、防疫措施與疫苗施打三方面與縣民說明。潘孟安說，屏東縣是首個面...

避免一窩蜂出遊 高雄七大景點可參考「人流警示燈號」

全國防疫今天起降二級，考量可能出現爆炸性出遊人潮，高雄市府觀光局宣布「高雄旅遊人流警示燈號」系統上線，民眾可上網查詢愛河...

高雄民眾到百貨美食街消費 感受久違的「脫罩」用餐

全國今天調降防疫為二級，各百貨、商場，皆依降級防疫措施進行調整，高雄漢神巨蛋、義享時尚廣場今起調整營業時間。即使開放內用...

影／疫情降級！相隔73天 衛武營公共鋼琴重出榕樹廣場

因應疫情調降為二級警戒，衛武營國家藝術文化中心今天恢復開放，位於榕樹廣場的公共鋼琴也重出江湖開放使用。藝術總監簡文彬以一...

「麟洋配」東奧晉級8強 金門鄉親超開心高喊看戶外直播

金門籍羽球國手李洋與搭檔王齊麟在今天上午的東京奧運羽球男子雙打小組賽，擊敗「大魔王」、世界排名第一的印尼組合吉德翁/蘇卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。