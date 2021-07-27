疫情警戒降級 金門藝文景點開放

金門縣文化局今天表示，配合防疫警戒降至2級，轄下的朱子祠、牧馬侯祠等景點和場所開放使用；展覽場館部分，因文化局展覽場館整修中，預計9月1日前公告開放措施。

中央宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫警戒今天到8月9日降至2級，金門縣文化局宣布，朱子祠、牧馬侯祠、燕南書院、奎閣、圖書館、睿友文學館、演藝廳、展覽場館、電影院及各鄉鎮公所圖書館，自即日起開放使用。

但西園鹽場採預約制，有需要的遊客在活動日3天前，上班時間來電預約導覽。預約專線：082-328638轉803梁小姐。

文化局呼籲民眾務必配合各項防疫措施，維護公眾安全，進入場館採取實聯制登記。

另外，由文化局督導的金獅及國賓電影院部分，文化局說明增加防疫，觀眾購票、進出場皆須保持安全社交距離。電影院應避免提供穿戴式、互動式、觸控式的裝置，室內、戶外及等候區域全面禁止飲食。

文化局局長許正芳表示，為配合中央疫情指揮中心最新防疫措施，文化局轄下各場所及各鄉鎮公所轄下圖書館恢復開館服務；為提供民眾安心的服務，請大家配合防疫規則辦理，儘量避免或減少非必要的人與人接觸。