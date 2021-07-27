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屏東守住Delta疫情 潘孟安呼籲踴躍施打疫苗
屏東縣議會昨天復會，縣長潘孟安今施政報告，潘孟安從經濟紓困、防疫措施與疫苗施打三方面與縣民說明。潘孟安說，屏東縣是首個面對Delta變異株入侵的縣市，感謝縣民犧牲，守住這一仗，他也呼籲民眾要踴躍預約施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，城市的保護力才能提升，屏東縣18歲以上疫苗覆蓋率34.77％。
潘孟安今在議會施政報告時，他說，由於城鄉間數位落差，他觀察疫苗預約情況不是很踴躍，呼籲大家要踴躍預約打疫苗，也請雇主主動協助員工登記，老師幫忙學生家長預約，提升疫苗施打的效率。
「疫情改變生活模式、經濟消費模式，但因應後疫情時代，仍不可鬆懈」，潘孟安說，防疫不是靠個人，是靠大家一起，也感謝縣民們犧牲生活不便，共體時艱。
潘孟安說，屏東是第一個面對Delta變異株的縣市，從社區傳染鏈防堵，過程中匡列667人，全部送往集中檢疫所隔離，放下手邊工作配合防疫，造成鄉親生活的犧牲，感謝他們協助，共同合作對抗病毒，沒有放鬆本錢，防疫措施是越來越強化。
潘孟安說，疫苗施打提升保護力，屏東縣有24萬4874人施打疫苗，總人口覆蓋率突破30.47％，18歲以上施打對象34.77％。
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