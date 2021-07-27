疫情降級心情好 高雄百貨美食街湧入用餐人潮

COVID-19疫情3級警戒今天起降為2級，高雄各大百貨中午湧現用餐人潮，民眾開心說，「終於可以在外拿下口罩吃飯了！」首日開放的圖書館一早也有讀者守候，入館感受滿室書香。

今天是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒降為2級第一天，百貨公司美食街和餐廳重新開放內用，座位均有透明隔板，還有紅龍柱劃設範圍，隔出距離。不過仍有部分餐廳暫不開放內用，維持僅供外帶。

高雄市漢神巨蛋購物廣場、統一夢時代購物中心等百貨，中午用餐時間湧入不少人潮，即使是非假日，美食街座位仍坐滿8、9成。百貨內餐廳也有許多用餐民眾。

一名來自新北市的林先生，帶家人到高雄玩，今天中午和家人在漢神巨蛋購物廣場美食街用餐，他說，現在全國疫情趨緩，不會太擔心，還是會出去遊玩、吃飯。

高雄市民王小姐說，南部相對安全，且她有打過疫苗，讓她對外出多了份信心，很高興今天終於能在外拿下口罩吃飯。

高雄市立圖書總館及各分館，今天也睽違2個多月重新開放入館，高雄市立圖書總館一早就有民眾在總館外排隊，等著入館。王先生說，以前就常去圖書館，後來閉館覺得很失落，如今可重新入館感受滿室書香，動手翻書，讓他心情很好。

2級警戒後，民眾進入高市圖書館採「預約制」，先到高市圖官方網站進行預約入館時間，每天可預約1時段、每次預約1小時，同一時段室內空間不超過100人。今天總館及各分館總預約人數約1408人。