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「麟洋配」東奧晉級8強 金門鄉親超開心高喊看戶外直播
金門籍羽球國手李洋與搭檔王齊麟在今天上午的東京奧運羽球男子雙打小組賽，擊敗「大魔王」、世界排名第一的印尼組合吉德翁/蘇卡穆約，順利挺進八強決賽，金門縣長楊鎮浯也特別請假1小時來看手機直播，為「麟洋配」加油打氣；楊鎮浯也號召鄉親一起為金門子弟李洋/Lee Yang加油，希望他們能贏得佳績。
得知李洋與王齊麟的「麟洋配」今天一早有賽事，不少金門鄉親早早就守在電視機前，為李洋加油喝采，李洋的每一次精彩表現，鄉親也不吝高喊「水啊」，尤其他的老家古寧頭，鄉親更是熱情。
楊鎮浯今天也特別請假1小時看手機直播，為「麟洋配」加油打氣，楊鎮浯說，李洋他們贏了這場幾乎是不可能的比賽，金門民眾都熱血澎湃，心中激情久久不能平復，祝福李洋帶著大家的祝福，一路過關斬將，拿下最好的成績。
李洋在2年前曾偕同家人拜會楊鎮浯，當時縣府允諾如果李洋打進奧運，將為李洋辦戶外直播。但縣府教育處今天表示，考量目前疫情狀況，即使微解封，仍不適宜舉辦大型活動。
教育處表示，請大家支持李洋，熱愛運動的鄉親們、好朋友持續關注「#麟洋配」，該處會在粉專多宣傳，請大家一起加油打氣， 祝福李洋再接再厲、爭金奪銀。
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