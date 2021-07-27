快訊

東奧文字直播／郭婞淳抓舉開把就很威 報出100公斤傲視群雌

北市約翰紅茶確診工讀生父親為AIT油漆工 打過2劑BNT仍確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「麟洋配」東奧晉級8強 金門鄉親超開心高喊看戶外直播

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華奧運羽球選手李洋（左四）在2年前曾偕同父親李峻淯（左三）等人到縣府拜會縣長楊鎮浯（右三），並致贈楊鎮浯簽名球衣。（資料圖片）記者蔡家蓁／攝影
中華奧運羽球選手李洋（左四）在2年前曾偕同父親李峻淯（左三）等人到縣府拜會縣長楊鎮浯（右三），並致贈楊鎮浯簽名球衣。（資料圖片）記者蔡家蓁／攝影

金門籍羽球國手李洋與搭檔王齊麟在今天上午的東京奧運羽球男子雙打小組賽，擊敗「大魔王」、世界排名第一的印尼組合吉德翁/蘇卡穆約，順利挺進八強決賽，金門縣長楊鎮浯也特別請假1小時來看手機直播，為「麟洋配」加油打氣；楊鎮浯也號召鄉親一起為金門子弟李洋/Lee Yang加油，希望他們能贏得佳績。

得知李洋與王齊麟的「麟洋配」今天一早有賽事，不少金門鄉親早早就守在電視機前，為李洋加油喝采，李洋的每一次精彩表現，鄉親也不吝高喊「水啊」，尤其他的老家古寧頭，鄉親更是熱情。

楊鎮浯今天也特別請假1小時看手機直播，為「麟洋配」加油打氣，楊鎮浯說，李洋他們贏了這場幾乎是不可能的比賽，金門民眾都熱血澎湃，心中激情久久不能平復，祝福李洋帶著大家的祝福，一路過關斬將，拿下最好的成績。

李洋在2年前曾偕同家人拜會楊鎮浯，當時縣府允諾如果李洋打進奧運，將為李洋辦戶外直播。但縣府教育處今天表示，考量目前疫情狀況，即使微解封，仍不適宜舉辦大型活動。

教育處表示，請大家支持李洋，熱愛運動的鄉親們、好朋友持續關注「#麟洋配」，該處會在粉專多宣傳，請大家一起加油打氣， 祝福李洋再接再厲、爭金奪銀。

金門縣長楊鎮浯也特別請假1小時來看手機直播，為「麟洋配」加油打氣
金門縣長楊鎮浯也特別請假1小時來看手機直播，為「麟洋配」加油打氣
中華奧運羽球選手李洋在2年前曾偕同父親李峻淯一起回到故鄉拜會，受到各界的熱烈歡迎。（資料圖片）記者蔡家蓁／攝影
中華奧運羽球選手李洋在2年前曾偕同父親李峻淯一起回到故鄉拜會，受到各界的熱烈歡迎。（資料圖片）記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 東京奧運

延伸閱讀

羽球／麟洋配生涯首勝印尼世界第一 晉級8強賽

羽球／麟洋配首勝進袋 晉級之路還要硬拚球王組合

羽球／首戰太緊張 王齊麟拍線斷3次

提防烟花颱風侵襲 楊鎮浯視察各抽水站防汛整備

相關新聞

高雄這間廟宇「逆時中」 廟方：神明不同意開放

疫情警戒今天起由三級降降至二級，宗教場所有條件開放信眾入內參香或禮拜，各地信眾進入廟宇參拜，但人潮不如疫情前。另有宗教場...

高雄民眾到百貨美食街消費 感受久違的「脫罩」用餐

全國今天調降防疫為二級，各百貨、商場，皆依降級防疫措施進行調整，高雄漢神巨蛋、義享時尚廣場今起調整營業時間。即使開放內用...

影／疫情降級！相隔73天 衛武營公共鋼琴重出榕樹廣場

因應疫情調降為二級警戒，衛武營國家藝術文化中心今天恢復開放，位於榕樹廣場的公共鋼琴也重出江湖開放使用。藝術總監簡文彬以一...

「麟洋配」東奧晉級8強 金門鄉親超開心高喊看戶外直播

金門籍羽球國手李洋與搭檔王齊麟在今天上午的東京奧運羽球男子雙打小組賽，擊敗「大魔王」、世界排名第一的印尼組合吉德翁/蘇卡...

廢棄水肥廠舊址變身綠地 續推公辦都更展地方創生

歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，今天是疫情降級首日，副市長林欽榮鼓...

高市十大易肇事路口 9處在高速公路周邊

高雄市警局公布今年上半年十大易肇事路口，絕大多數在高速公路兩側或附近道路，中正一路高速公路兩側便道竄升前2名。警方表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。