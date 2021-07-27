廢棄水肥廠舊址變身綠地 續推公辦都更展地方創生

歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，今天是疫情降級首日，副市長林欽榮鼓勵市民可到當地散散步，也預告市府正推動舊城區再造，將與國產署合作，在現址1.8公頃基地啟動公辦都更作業，預計明年6月公告招商徵求實施者，預估引進民間投資達50億元，為左營區添發展新動能。

舊水肥廠基地面積有1.8公頃，鄰近榮總、國道十號交流道，位處北高雄交通便利、生活機能完善的精華地段，水肥處理廠自1978年起啟用，2009年停止運轉，2010年1月10日關廠，荒廢11年，相當可惜。

林欽榮說，市府聽取在地民意，擬定政策在該基地透過公辦都更策略，由環保局、工務局進行舊水肥場廠設施拆除與簡易綠化，接續即由都發局辦理都市更新規畫及招商，透過民間投資挹注於新建物興建，市府分回的樓地板將作為機關辦公、長照、幼托、青年社會住宅、活動中心等多元公共服務使用。

工務局養工處在原地保留樟樹、福木、台灣欒樹、龍眼樹及菩提樹等20餘棵喬木，也新植2200株含笑花，加上寬闊綠地，為左營區平添一處具識別度的新地標。林欽榮說，隨著疫情降級，歡迎市民能到當地，感受綠意環繞的水肥廠變身為綠地的開放空間城市風景。