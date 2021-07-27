快訊

東奧網球／地主最大失望 奧運火炬手大坂直美爆冷出局

鄭州水災代表「海綿城市破功」？專家：這是假議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄水肥廠舊址變身綠地 續推公辦都更展地方創生

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，讓整體風貌改頭換面。圖／高雄市政府提供
歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，讓整體風貌改頭換面。圖／高雄市政府提供

歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，今天是疫情降級首日，副市長林欽榮鼓勵市民可到當地散散步，也預告市府正推動舊城區再造，將與國產署合作，在現址1.8公頃基地啟動公辦都更作業，預計明年6月公告招商徵求實施者，預估引進民間投資達50億元，為左營區添發展新動能。

舊水肥廠基地面積有1.8公頃，鄰近榮總、國道十號交流道，位處北高雄交通便利、生活機能完善的精華地段，水肥處理廠自1978年起啟用，2009年停止運轉，2010年1月10日關廠，荒廢11年，相當可惜。

林欽榮說，市府聽取在地民意，擬定政策在該基地透過公辦都更策略，由環保局、工務局進行舊水肥場廠設施拆除與簡易綠化，接續即由都發局辦理都市更新規畫及招商，透過民間投資挹注於新建物興建，市府分回的樓地板將作為機關辦公、長照、幼托、青年社會住宅、活動中心等多元公共服務使用。

工務局養工處在原地保留樟樹、福木、台灣欒樹、龍眼樹及菩提樹等20餘棵喬木，也新植2200株含笑花，加上寬闊綠地，為左營區平添一處具識別度的新地標。林欽榮說，隨著疫情降級，歡迎市民能到當地，感受綠意環繞的水肥廠變身為綠地的開放空間城市風景。

林欽榮指出，都發局團隊會接手此處基地（機20）土地再開發作業，我們希望「公辦都更」開發模式，擴大都更策略開發效益，讓市民都能受惠。

歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，讓整體風貌改頭換面。圖／高雄市政府提供
歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，讓整體風貌改頭換面。圖／高雄市政府提供
歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，讓整體風貌改頭換面。圖／高雄市政府提供
歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，讓整體風貌改頭換面。圖／高雄市政府提供

水肥 都更 林欽榮

延伸閱讀

高雄山區下雨 林欽榮視察旗山抽水站及美濃湖排水

高雄老車站回娘家 8月啟動遷移作業

園道最後一哩路放上定心石 林欽榮：拚7月底完工

高雄輕軌大順二路工程架設圍籬 林欽榮：首日車流順暢

相關新聞

澎湖推打過1劑疫苗可免篩 金門暫不跟進

國內防疫警戒今天降至二級，澎湖縣政府日前宣布，在 7月27日至8月9日，入澎者只要打過1劑疫苗，並持COVID-19疫苗...

為拚觀光加料歷史？他考證澎湖「南進指揮所」奇談

所謂「虎井山本五十六南進指揮所」，是澎湖當地一則從1990年代流傳至今的老舊傳說，雖然在2005年就遭到駁斥與史實不符，但相關文字仍在網路上隨處可見，每隔一段時間就會透過複製貼上頑強重生，猶如澎湖版「長輩LINE群組謠言固定班底」。

廢棄水肥廠舊址變身綠地 續推公辦都更展地方創生

歷時約1個半月，高雄左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址已完成拆除，並妝點簡易綠化，今天是疫情降級首日，副市長林欽榮鼓...

高市十大易肇事路口 9處在高速公路周邊

高雄市警局公布今年上半年十大易肇事路口，絕大多數在高速公路兩側或附近道路，中正一路高速公路兩側便道竄升前2名。警方表示，...

警戒降級人未回流 高雄市場攤商：大家都在觀望中

今天起疫情三級警戒調降至二級，高雄傳統市場取消身分證尾數分流制，但多數民眾不知情，也習慣少上菜市場的防疫生活，市場人潮沒...

高市圖預約制入館1小時 降級首日各館加總逾1400人

防疫三級警戒降至二級，高市圖總館及各分館今天起開放讀者入館借閱，採「線上預約制」並限制入館容留數。高市圖表示，今天總館與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。