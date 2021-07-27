警戒降級人未回流 高雄市場攤商：大家都在觀望中

今天起疫情三級警戒調降至二級，高雄傳統市場取消身分證尾數分流制，但多數民眾不知情，也習慣少上菜市場的防疫生活，市場人潮沒明顯增加。今早三民區陽明早市人不多，管委會說，消費人潮跟降級前差不多，多數人還在觀望疫情降級後的變化，沒有立刻恢復正常生活。

6月初起，高雄市民須依身分證字號尾數的單雙號控管採買人潮，防疫降級後取消。高市府經發局宣布，今起改採人流總量管制，嚴禁試吃、邊走邊吃，並「有條件」開放飲食區定點內用；市場或夜市要提報防疫計畫，審查通過才可開放。

降級首日，市區的陽明公有市場人潮不多。管委會說，市場最多可同時容納700人，疫情以來，三成攤商退租，消費人潮也少一半，要達容留上限不容易；今天是開放第一天，消費人潮沒有增加，大家已經習慣少上市場配合防疫，沒有立即恢復往日採購習慣。