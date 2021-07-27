高市圖預約制入館1小時 降級首日各館加總逾1400人

防疫三級警戒降至二級，高市圖總館及各分館今天起開放讀者入館借閱，採「線上預約制」並限制入館容留數。高市圖表示，今天總館與各分館預約總人數有1408人，一早就有讀者來等候。民眾說，雖然入館內只能有短短1小時，看著滿室的書還是有療癒到。

高市圖表示，為落實人流管制及安全社交距離，圖書館實施入館分時段、人員分流方式，讀者進入圖書館全面採行「預約制」，民眾可上官網預約，市民每天可預約1時段、每次預約1小時，同一時段室內空間不超過100人。室內空間人員與座位間隔一律保持1.5公尺安全社交距離，座位區皆採梅花座，因各館自修室、討論室、幼兒使用空間、視聽欣賞區、電腦資訊檢索區有難以保持安全距離的疑慮，所以都暫停開放。平板電腦及各項穿戴式、互動式裝置、健康量測、共融玩具、布書等屬個人接觸使用物品，也暫停提供使用。

今天一早就有預約民眾到總館等候，排隊時也要拉開距離。讀者說，以前還沒三級警戒時，一個禮拜都跑好幾趟圖書館，在裡頭吹冷氣、看書，就像自己的大書房，後來圖書館關了，沒辦法借書，感覺很失落。現在降級稍微解封，雖然只能在館裡待一小時，但起碼可以選幾本好書回家看，還是希望完全解封之日早點兒到來！

高市圖表示，二級警戒期間恢復圖書借閱，為減少接觸，建議讀者「還書」時多加善用還書箱或自助還書機，入館找妥書籍後盡速離館，避免於公共場所久待。每時段室內可容留數雖不超過100人，但基於各分館空間大小不一，所容留人數視各分館公告人數為主。館內請勿飲食、聚集聊天或討論，飲水機也暫不提供飲用水。