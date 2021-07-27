疫情警戒調降 馬祖觀光適度開放

疫情警戒降至2級，連江縣今宣布降級不解封，落實防疫新生活，機場維持快篩陰性入境限制，地區觀光景點適度開放，海邊可戴口罩從事水域遊憩活動，但實施人流管制並禁止游泳。

今天至8月9日，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降至2級，連江縣政府宣布防疫規定，包含旅行團依團體旅遊規範、開放落實防疫規定的餐廳可內用、開放戶外遊憩據點，加強監測人流，室內觀光場所實施總量管制。

連江縣政府公告，因應地區觀光發展，海邊沙灘開放，但實施人流管制、全程戴口罩及維持社交距離等防疫作為；室內場所進行上限50人總量管制；停車場停車數為原數量1/2。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處表示，馬管處管轄非封閉式景點，將開放據點內海邊、沙灘，及操作騎乘器具水域遊憩活動，但禁止游泳；另在非群聚、保持社交安全距離、單人活動及可全程戴口罩下，才開放從事水域活動。

連江縣政府表示，地區繞境、普渡後宴席等仍不開放，但開放公祭、普渡、人民團體召開理監事會，須維持人流管制及完善防疫措施。公家機關取消差假管制，仍避免非必要出差。

連江縣政府指出，機場維持入境快篩陰性證明，或持3日核酸檢驗陰性報告、接種完成2劑疫苗後14天始可入境。旅行團依團體旅遊規範執行，須符合快篩入境，遵守防疫新生活運動，落實餐飲規定。

連江縣縣長劉增應表示，地區因應疫情警戒調降，未來觀光與跨境移動將增加，持續加強疫苗接種率，地區大部分居民已完成第1劑疫苗注射，第2劑陸續開始施打，建議民眾接獲疫苗施打通知後，盡快前往接種疫苗，達完整防護力。